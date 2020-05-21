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ДМЗ продолжает простаивать

21.05.20 13:03 , Интерфакс-Украина
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ЧАО "Днепровский металлургический завод" (ДМЗ, ранее - "Евраз-ДМЗ"), входящее в DCH Steel группы DCH бизнесмена Александра Ярославского, в настоящее время продолжает простаивать и продолжает реконструкцию.

Как сообщается в информации ДМЗ в четверг, завод проводит открытый конкурентный отбор на право проведения работ по демонтажу выведенных из эксплуатации объектов (сооружения, металлоконструкции, оборудование, трубопроводы).

Срок проведения работ - в течение 2020 года, срок подачи заявок на участие в конкурсе - до 3 июня текущего года.

ДМЗ заявил об изменении режима работы с 5 октября 2019 года в связи с масштабной модернизацией производства. При этом были остановлены доменное и сталелитейное производства, в том числе из-за негативной конъюнктуры на рынках металлопродукции. В настоящее время предприятие простаивает, в то время как в январе-апреле 2019 года было произведено 184 тыс. тонн проката, выплавлено 226 тыс. тонн стали, 216 тыс. тонн чугуна.

ДМЗ завершил 2019 год с чистым убытком в размере 1 млрд 284,378 млн грн, тогда как в 2018 году получил чистую прибыль 2 млрд 946,457 млн грн. Для предотвращения банкротства предприятия его акционеры намерены ввести процедуру санации.

Группа DCH 1 марта 2018 года подписала договор о покупке у Evraz Днепровского метзавода. Технологически приобретение было осуществлено путем покупки 100% акций Drampisco Limited, которая, в свою очередь, владеет 97,73% акций ЧАО "Евраз-ДМЗ".

Завод специализируется на выпуске стали, чугуна, проката и изделий из них. Уставный капитал ЧАО – 574,994 млн грн, номинал акции - 0,25 грн. По данным НДУ на четвертый квартал 2019 года, в собственности Drampisco Limited (Кипр) находится 97,7346% акций ДМЗ.

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