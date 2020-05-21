В Британии возросла активность сервисных металлоцентров

В Великобритании наблюдается более слабый спрос на сталь по сравнению с предыдущими ожиданиями, но в последние недели возросла активность сервисных металлоцентров, сообщает британское аналитическое агентство MEPS.
Недавний выпуск IHS Markit / CIPS показывает, что индекс деловой активности (PMI) в Великобритании в апреле упал до 8,2. Это самая низкая цифра с тех пор, как этот показатель был впервые введен 23 года назад. Значение ниже 50 сигнализирует о сокращении закупок и продаж.
Аналитики отмечают, что ряд сервисных центров продолжали работать в течение всего периода карантина с частичным сокращением персонала. Теперь открываются остальные. При этом у них достаточно запасов стального металлопроката на продажу, и размещать новые заказы на заводах на третий квартал британские дистрибьютеры пока не готовы.
MEPS сообщает, что цены на плоский прокат за апрель в Великобритании упали на 20 фунтов стерлингов на тонне, а цены на длинный прокат, которые до пандемии были увеличены на 15 фунтов, снова упали на уровень марта.