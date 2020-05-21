Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В Британии возросла активность сервисных металлоцентров

21.05.20 13:07 , МеталлургПром
печать
размер текста:

В Великобритании наблюдается более слабый спрос на сталь по сравнению с предыдущими ожиданиями, но в последние недели возросла активность сервисных металлоцентров, сообщает британское аналитическое агентство MEPS.

Недавний выпуск IHS Markit / CIPS показывает, что индекс деловой активности (PMI) в Великобритании в апреле упал до 8,2. Это самая низкая цифра с тех пор, как этот показатель был впервые введен 23 года назад. Значение ниже 50 сигнализирует о сокращении закупок и продаж.

Аналитики отмечают, что ряд сервисных центров продолжали работать в течение всего периода карантина с частичным сокращением персонала. Теперь открываются остальные. При этом у них достаточно запасов стального металлопроката на продажу, и размещать новые заказы на заводах на третий квартал британские дистрибьютеры пока не готовы.

MEPS сообщает, что цены на плоский прокат за апрель в Великобритании упали на 20 фунтов стерлингов на тонне, а цены на длинный прокат, которые до пандемии были увеличены на 15 фунтов, снова упали на уровень марта.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
14:17
Sibelco Group купила 2 украинские глинодобывающие компании
14:04
Больше всего Украина зарабатывает на экспорте зерна, металла и руды
13:44
В Китае заработали более 90% предприятий
13:25
Украине в этом году нужны 457 млрд грн взаймы
13:03
ДМЗ продолжает простаивать
12:56
Кризис в мировом автопроме ударил по выпуску алюминия
12:39
Минсоцполитики ожидает роста бедности в Украине
12:23
Рада хочет разрешить вскрывать квартиры из-за долгов по коммуналке
12:01
На время заседания парламента КНР приостановит выплавку стали
11:43
В США два завода Ford повторно прекратили работу
11:25
Сталелитейный сектор Индии оживет только в 4 квартале
11:06
Коллектив ЗТМК заявляет о подготовке к забастовке
10:54
Интерпайп заявил о неправомерном начислении 2 млрд грн. налоговых обязательств и штрафов
10:41
Нефть уверенно дорожает на фоне сокращения запасов и добычи
10:22
США перенесли расследование по импорту алюминиевого листа
10:02
Китай начал выпуск самых больших в мире заготовок под балки
09:59
Мировое производство алюминия выросло на полтора процента
09:19
В Украине открылись более 7,6 тыс магазинов, аптек и заведений общепита
08:52
Таиланд начал расследовать импорт стали с хромовым покрытием
08:09
Польская экономика сократится на 4-5% из-за коронавируса
20.05.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!