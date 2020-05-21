В Британии возросла активность сервисных металлоцентров В Великобритании наблюдается более слабый спрос на сталь по сравнению с предыдущими ожиданиями, но в последние недели возросла активность сервисных металлоцентров, сообщает британское аналитическое агентство MEPS.



Недавний выпуск IHS Markit / CIPS показывает, что индекс деловой активности (PMI) в Великобритании в апреле упал до 8,2. Это самая низкая цифра с тех пор, как этот показатель был впервые введен 23 года назад. Значение ниже 50 сигнализирует о сокращении закупок и продаж.



Аналитики отмечают, что ряд сервисных центров продолжали работать в течение всего периода карантина с частичным сокращением персонала. Теперь открываются остальные. При этом у них достаточно запасов стального металлопроката на продажу, и размещать новые заказы на заводах на третий квартал британские дистрибьютеры пока не готовы.



MEPS сообщает, что цены на плоский прокат за апрель в Великобритании упали на 20 фунтов стерлингов на тонне, а цены на длинный прокат, которые до пандемии были увеличены на 15 фунтов, снова упали на уровень марта.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



