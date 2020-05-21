Кризис в мировом автопроме ударил по выпуску алюминия Падение мирового производства автомобилей становится большой проблемой для рынка алюминиевой продукции в западных странах, отмечает отраслевая ассоциация European Aluminium. По ее данным, на автомобилестроение приходится 36% потребления алюминиевой продукции в странах ЕС.



Вследствие закрытия автозаводов в марте-апреле текущего года производство автомобилей в ЕС уже упало на 2,3 млн штук по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщила European Automobile Manufacturers' Association (ACEA). При этом спад еще продолжается.



В Японии компания UACJ заявила о приостановке работы части своих предприятий вследствие падения спроса со стороны автопрома. Ранее крупнейшая японская автомобильная корпорация Toyota предсказала на 2020/2021 финансовый год (апрель/март) сокращение своего выпуска на 22%.



Европейские производители алюминиевой продукции призывают правительства стран ЕС поддержать, прежде всего, рынок электромобилей, которые, как правило, содержат больше алюминия, чем машины с традиционными двигателями внутреннего сгорания. В то же время European Aluminium признает, что, скорее всего, никакие стимулирующие меры не помогут мировому авторынку вернуться на докризисный уровень в обозримом будущем.



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