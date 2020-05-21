Рада хочет разрешить вскрывать квартиры из-за долгов по коммуналке Верховная Рада намерена разрешить получать доступ к жилью для прекращения предоставления коммунальной услуги и предотвращения аварий.



За принятие соответствующего законопроекта №2458 за основу проголосовали 239 депутатов при 226 необходимых, передают Українськi Новини.



Согласно тексту законопроекта парламент намерен предоставить возможность получать доступ к жилью без согласия владельца, в случаях, связанных с необходимостью спасения жизни и здоровья людей и/или имущества, для проведения осмотра или предотвращения аварии, а также для ограничения (прекращения) предоставления коммунальной услуги.



"Несанкционированный доступ к жилью, иного объекта недвижимого имущества для ограничения (прекращения) предоставления коммунальной услуги происходит без получения согласия его владельца (пользователя), если такой собственник (пользователь) отказывается допустить в принадлежащее ему жилье (другой объект недвижимого имущества) представителя исполнителя", - отмечается в проекте закона.



В свою очередь, согласно заключению о соответствии законопроекта требованиям антикоррупционного законодательства предлагается исключить из законопроекта положение касательно возможности несанкционированного доступа к жилью, так как это создает благоприятные условия для осуществления коррупционных действий.



МинПром



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