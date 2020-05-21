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В США два завода Ford повторно прекратили работу

21.05.20 11:43 , Интерфакс-Украина
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Американский автопроизводитель Ford Motor Co. в среду, 20 мая, был вынужден второй день подряд приостановить работу автосборочного завода в Чикаго из-за обнаружения коронавируса у сотрудника одного из поставщиков компании, пишут американские СМИ.

Ford в среду также приостановил производство на заводе в Дирборне, штат Мичиган, после выявления коронавируса у одного из рабочих.

Предприятия возобновили работу в понедельник после приостановки производства во второй половине марта из-за вспышки коронавируса. Однако во вторник автопроизводитель временно закрыл завод в Чикаго на дезинфекцию из-за выявления коронавируса у двух рабочих, пишет Chicago Tribune.

"Когда у двух сотрудников, которые вернулись на работу на этой неделе, диагностировали COVID-19, мы сразу уведомили тех, кто был в тесном контакте с инфицированными, и попросили их соблюдать самоизоляцию в течение 14 дней", - сказала представитель Ford Келли Фелкер.

Работа предприятия возобновилась в среду, но вскоре была вновь приостановлена на фоне перебоев с поставками. По информации The Wall Street Journal, причиной стало временное прекращение производства на предприятии Lear Corp. в Хаммонде, на котором выпускаются сидения для Ford, из-за положительного теста на коронавирус у одного из рабочих.

МинПром

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