Сталелитейный сектор Индии оживет только в 4 квартале По прогнозу индийского рейтингового агентства ICRA, в 2020/2021 финансовом году (апрель/март) потребление стальной продукции в стране сократится примерно на 20%, от около 100 млн т в прошедшем периоде до порядка 80 млн т.



Как сообщает Министерство металлургической промышленности Индии, в апреле, когда по всей стране действовал карантин, видимое потребление проката упало на 91% по сравнению с тем же месяцем прошлого года до 699 тыс. т. На май ICRA прогнозирует сокращение спроса на 22% по сравнению с показателем годичной давности.



Карантин в Индии продлен до 31 мая в "красных" зонах, в которых проживает 51% городского населения страны. Соответственно, спрос со стороны строительной отрасли так и останется незначительным до июня, когда в стране начнется сезон дождей, который продлится до конца сентября. Самый оживленный строительный сезон продолжается в Индии с марта по май, а он оказался полностью потерянным.



Правительство Индии приняло программу поддержки экономического роста объемом 20 трлн рупий (почти 20 трлн руб.). Однако, как отмечает ICRA, она не предусматривает расширения государственных капиталовложений. Более того, многие инфраструктурные проекты, которые реализуются властями штатов, могут быть перенесены на следующий финансовый год из-за нехватки средств.



Поэтому в ICRA ожидают, что восстановление национального рынка стали начнется не ранее октября текущего года. Крупным металлургическим компаниям в связи с этим придется ориентироваться, в первую очередь, на экспортные поставки в Китай, страны Юго-Восточной Азии и Персидского залива.



Согласно данным Министерства металлургической промышленности, в апреле в Индии было произведено 2,75 млн т стали, что на 69,5% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Выпуск готового проката упал на 84,6%, до 1,34 млн т.



Также в апреле индийские компании экспортировали 429 тыс. т стальной продукции, на 16,8% меньше, чем годом ранее. Импорт сократился на 34,3%, до 407 тыс. т.



МинПром



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