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Интерпайп заявил о неправомерном начислении 2 млрд грн. налоговых обязательств и штрафов

21.05.20 10:54
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Компания "Интерпайп" заявила о неправомерном начислении налоговых обязательств и штрафов в размере 2 млрд. грн.

По словам представителей компании, Государственная налоговая служба Украины выставила налоговые претензии к "Интерпайп Втормет"  за период с 2015 по 2019 гг., утверждая, что все операции с металлоломом являются фиктивными, т.е. якобы компания не закупала лом.

Абсурд такого заключения в том, что металлолом – единственное сырье, на котором работает завод "Интерпайп Сталь". Иными словами, ГНС обвиняет "Интерпайп" в том, что он не покупал сырье, и в период с 2015 по 2019 год производил металл, трубы и колеса из воздуха. При этом объем произведенной и отгруженной готовой продукции соответствует закупленному объему лому.

"Интерпайп Втормет", который в структуре "Интерпайп" осуществляет переработку металлолома и поставляет его на сталеплавильный завод, имеет все необходимые документы: контракты, транспортные накладные и пр. Однако они не рассматриваются и не принимаются во внимание налоговиками.

Представителям налоговой прекрасно известно, что проблема с ломом не в металлургах. Завод – конечный покупатель сырья, который всегда работает легально, а вот начало цепочки заготовки металлолома – рынок теневой, но бороться с ним налоговики не спешат. В текущей ситуации им проще все проблемы переложить на легальный бизнес.

Денис Морозов, директор по экономике и финансам "Интерпайп", отметил: "Способность металлургов производить сталь из ничего налоговая служба пытается доказать ежегодно. С 2013 года все крупные металлургические предприятия Украины получают подобные претензии и все решения по доначислениям налогов и штрафов были отменены в судебном порядке.

Только в 2019 году Верховный суд Украины принял 64 решения, которые подтвердили реальность сделок по покупке заводами сырья и необоснованность претензий ГНС.

В данный момент "Интерпайп"Втормет" направил жалобу в ГНС Украины. Мы надеемся, что сотрудники налоговой пересмотрят свое решение, не дожидаясь суда".

"Интерпайп" – украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2019 году "Интерпайп" реализовал 798 тыс. т готовой продукции, в том числе – 203 тыс. т ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.

В компании работают 11 тыс. сотрудников. В 2019 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 3,25 млрд грн.

МинПром


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