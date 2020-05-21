Коллектив ЗТМК заявляет о подготовке к забастовке Профсоюз Запорожского титано-магниевого комбината (ЗТМК, Запорожье) обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и председателю Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Дмитрию Сенниченко с требованием повлиять на ситуацию вокруг предприятия, связанную с попытками непрозрачной смены руководства ЗТМК. Об этом говорится в письме профсоюза, размещенном на сайте ЗТМК.



"ООО "ЗТМК" находится в эпицентре конфликта, инициаторами которого являются отдельные чиновники Фонда госимущества, реализующие непрозрачный план по смене руководства нашего предприятия. Происходит это с явными признаками грубого нарушения действующего законодательства, в закрытом режиме, без предъявления каких-либо аргументов и планов дальнейшего развития комбината. Просим обратить особое внимание на ситуацию, которая возникла вокруг ООО "ЗТМК", которая, по нашему мнению, рискует закончиться полной остановкой предприятия, лишением работы 3 500 человек и потерей для Украины уникального экспортно-ориентированного предприятия", - говорится в обращении.



По информации, которая содержится в сообщении, 30 апреля и 12 мая 2020 года чиновники ФГИУ предприняли попытки провести экстренное собрание акционеров ООО "ЗТМК" с целью назначить нового генерального директора компании.



Трудовой коллектив ЗТМК в своем заявлении обращает внимание Д.Шмыгаля, что действия чиновников ФГИУ ущемляют права частного акционера ООО "ЗТМК", благодаря которому в сложные годы предприятие работало и развивалось. "Мы понимаем, что игнорирование позиции владельца 49% акций ООО "ЗТМК" неминуемо приведет к острому конфликту вокруг предприятия. Стоит ли говорить, что в ситуации противостояния ни одно предприятие не может нормально работать и развиваться", - заявляют профсоюзы.



"Мы требуем от государства, как собственника 51% доли в акционерном капитале общества, прозрачной стратегии относительно комбината. Только конструктивный диалог двух акционеров ЗТМК, при непосредственном участии трудового коллектива, позволит избежать социальной напряженности на предприятии, обеспечит надежную бесперебойную работу предприятия. Если попытки изменения менеджмента завода будут проходить в том же ключе, и конфронтация будет нарастать, профсоюз готов вывести трудящихся на забастовку", - говорится в обращении.



В письме отмечается, что назначение за закрытыми дверями нового руководства, не имеющего стратегии развития предприятия, будет воспринято трудовым коллективом как действие, направленное на уничтожение завода.



Профсоюз отмечает, что любая дискуссия о новом руководстве со стороны любого из акционеров ООО "ЗТМК" должна происходить исключительно при соблюдении следующих условий: открытость и прозрачность процесса принятия решений; законность решений; учет интересов обоих акционеров и достижения компромиссов между ними по спорным вопросам.



"При этом любой кандидат на должность директора обязан иметь опыт управления крупными промышленными объектами, иметь понимание специфики работы титановой отрасли и должен предъявить профессиональную стратегию работы и развития предприятия", - говорится в письме.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



