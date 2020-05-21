Нефть уверенно дорожает на фоне сокращения запасов и добычи Котировки нефти продолжают расти утром в четверг после взлета до максимума за последние 10 недель на данных о снижении запасов в США по итогам второй недели подряд.



К 8:11 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,84 долл. (2,35%), до 36,59 долл. за баррель. За предыдущую сессию Brent подорожала на 1,11 долл. (3,2%), до 35,75 долл. за баррель - максимума с 11 марта, напоминает MarketWatch.



Июльские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени дорожали на 0,8 долл. (2,39%) - до 34,29 долл. за баррель. В среду контракт подорожал на 1,53 долл. (4,8%), до максимальных с 10 марта 33,49 долл. за баррель.



Минэнерго США в среду сообщило, что за неделю, завершившуюся 15 мая, запасы нефти в стрне сократились на 5 млн баррелей. Снижение произошло вторую неделю подряд. Аналитики S&P Global Platts, в свою очередь, ожидали увеличения запасов нефти на 2,4 млн баррелей.



Резервы бензина в Штатах за неделю выросли на 2,8 млн баррелей, дистиллятов - на 3,8 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 5,6 млн баррелей.



"Снижение нефтяных запасов было неожиданным, но его можно объяснить уменьшением импорта и добычи на фоне роста нефтепереработки, - сказал MarketWatch аналитик IHS Markit Маршал Стивз. - Хранилища заполняются не так быстро, как ожидалось, в то время как более резкое снижение добычи способствует восстановлению равновесия на физическом рынке".



Аналитик FXTM Лукман Отунуга, в свою очередь, отмечает, что в краткосрочной перспективе цены могут продолжить рост по мере ослабления карантинных мер, введенных в связи со вспышкой коронавируса.



"Однако рост может быть прерван из-за опасений перспективами мировой экономики и новой напряженности в отношениях между США и Китаем", - добавил он.



МинПром



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