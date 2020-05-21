Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

США перенесли расследование по импорту алюминиевого листа

21.05.20 10:22 , Металлоснабжение и сбыт
печать
размер текста:

Министерство торговли США сообщило о продлении срока расследования по якобы незаконному субсидированию экспорта листа из алюминиевых сплавов 1ххх, 3ххх и 5ххх серий из Бахрейна, Бразилии, Индии и Турции.

Как сообщает Министерство, вынесение предварительного решения по этому делу переносится с 3 июня на 7 августа для лучшего изучения обстановки.

В то же время параллельно проводящееся антидемпинговое расследование по импорту той же самой продукции из 18 стран прошло очередной этап. Комиссия по международной торговли пришла к выводу о том, что поставки листа из алюминиевых сплавов нанесли материальный ущерб американским производителям. Предварительное решение по введению антидемпинговых пошлин должно быть принято к 17 августа.

Как заявил генеральный директор американской компании JW Aluminum Ли Мак-Картер, после того как в 2018 г. в США были введены антидемпинговые пошлины на китайский лист, его поставки из КНР переориентировались на рынке других стран, вынуждая местных производителей, в свою очередь, увеличить продажи на американском направлении.

На самом деле, прямой связи здесь нет, но, по данным американского Министерства торговли, в 2019 г. поставки листа из алюминиевых сплавов в США из 18 стран в совокупности достигли 339,5 тыс. т, на 41,2 тыс. т больше, чем в 2017 г. Это больше, чем снижение импорта данной продукции из Китая за тот же период.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:43
В США два завода Ford повторно прекратили работу
11:25
Сталелитейный сектор Индии оживет только в 4 квартале
11:06
Коллектив ЗТМК заявляет о подготовке к забастовке
10:54
Интерпайп заявил о неправомерном начислении 2 млрд грн. налоговых обязательств и штрафов
10:41
Нефть уверенно дорожает на фоне сокращения запасов и добычи
10:02
Китай начал выпуск самых больших в мире заготовок под балки
09:59
Мировое производство алюминия выросло на полтора процента
09:19
В Украине открылись более 7,6 тыс магазинов, аптек и заведений общепита
08:52
Таиланд начал расследовать импорт стали с хромовым покрытием
08:09
Польская экономика сократится на 4-5% из-за коронавируса
20.05.20
18:02
Энергоатому разрешили продавать энергию по двусторонним договорам
17:48
Проезд в поездах не подорожает – Криклий
17:25
Экономика США не восстановится полностью даже к концу 2021 года
17:01
ПриватБанк отдаст в бюджет почти 25 млрд грн
16:41
В Украине ускорилось падение объемов грузоперевозок
16:21
ЕС одобрил выделение Украине 1,2 млрд евро на преодоление последствий эпидемии
16:07
Кабмин утвердил график запуска общественного транспорта
15:52
1 июня в Украине заработает система видеофиксации нарушений ПДД
15:33
За январь-апрель Ависма потеряла свыше 8 млрд руб.
15:10
За 4 месяца 2020 г. через порты отгрузили в 3,3 раза больше нефтепродуктов
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!