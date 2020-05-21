США перенесли расследование по импорту алюминиевого листа Министерство торговли США сообщило о продлении срока расследования по якобы незаконному субсидированию экспорта листа из алюминиевых сплавов 1ххх, 3ххх и 5ххх серий из Бахрейна, Бразилии, Индии и Турции.



Как сообщает Министерство, вынесение предварительного решения по этому делу переносится с 3 июня на 7 августа для лучшего изучения обстановки.



В то же время параллельно проводящееся антидемпинговое расследование по импорту той же самой продукции из 18 стран прошло очередной этап. Комиссия по международной торговли пришла к выводу о том, что поставки листа из алюминиевых сплавов нанесли материальный ущерб американским производителям. Предварительное решение по введению антидемпинговых пошлин должно быть принято к 17 августа.



Как заявил генеральный директор американской компании JW Aluminum Ли Мак-Картер, после того как в 2018 г. в США были введены антидемпинговые пошлины на китайский лист, его поставки из КНР переориентировались на рынке других стран, вынуждая местных производителей, в свою очередь, увеличить продажи на американском направлении.



На самом деле, прямой связи здесь нет, но, по данным американского Министерства торговли, в 2019 г. поставки листа из алюминиевых сплавов в США из 18 стран в совокупности достигли 339,5 тыс. т, на 41,2 тыс. т больше, чем в 2017 г. Это больше, чем снижение импорта данной продукции из Китая за тот же период.



МинПром



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