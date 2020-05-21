Китай начал выпуск самых больших в мире заготовок под балки Как сообщает итальянский производитель оборудования для металлургической отрасли компания Danieli, на заводе компании Masteel в китайской провинции Аньхой освоено производство самой крупной в мире заготовки под балку.



Заготовка BB7 имеет ширину 1300 мм, полку в 510 мм и перемычку толщиной 140 мм. Ее вес составляет почти 2,7 тонны. Она предназначается для дальнейшей перекатки на рельсобалочном стане, установленном на предприятии.



Двухручьевая МНЛЗ, поставленная Danieli, была введена в строй в декабре 2019 г. В феврале-марте агрегат простаивал из-за карантинных мер, объявленных в связи с эпидемией коронавируса, но затем работа по его освоению возобновилась с участием технических специалистов итальянской компании.



На МНЛЗ также можно выпускать балочные заготовки BB5 и BB6 размером 900x510x130 и 1030x440x130 мм, а также слябы малого размера 550х280 мм. В ходе испытаний на установке получали полуфабрикаты из различных марок стали, включая микролегированные.



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