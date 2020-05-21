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В Украине открылись более 7,6 тыс магазинов, аптек и заведений общепита

21.05.20 09:19
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С 11 мая после ослабления карантинных ограничений в Украине возобновили работу свыше 7,6 тысяч торговых и бытовых учреждений. Об этом говорится в сообщении Министерства экономического развития, торговли и сельского хозяйства.

Как сообщается, окончание первого этапа ослабления карантина позволило возобновить работу летним площадкам в заведениях общественного питания, парикмахерским, салонам красоты, а также стоматологическим кабинетам. С целью контроля за соблюдением санитарных норм территориальные органы Госпродпотребслужбы проводят регулярный мониторинг таких заведений.

Отмечается, что более 7,6 тыс. признаны полностью соответствующими всем противоэпидемическим требованиям, из которых:

• 3852 объекта торговли продовольственными товарами (магазины и супермаркеты)
• 1486 объектов торговли непродовольственными товарами (магазины и супермаркеты)
• 309 заведений общественного питания (кафе и рестораны)
• 573 парикмахерских и салона красоты;
• 1419 других объектов (аптеки, объекты водоснабжения и водоотведения, объекты транспорта и т.д.).

МинПром

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