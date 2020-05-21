Таиланд начал расследовать импорт стали с хромовым покрытием Правительство Таиланда сообщило о старте нового антидемпингового расследования по импорту листовой стали с хромовым покрытием (tin-free steel) из Евросоюза, Китая и Южной Кореи.



Данная продукция используется в консервной промышленности, для изготовления другой упаковки, а также в электронике. Объектом расследования выступает продукция как с холоднокатаным, так и с горячекатаным субстратом толщиной до 0,5 мм и шириной от 600 мм.



По данным таиландских таможенников, в 2019 г. в страну поступило из ЕС, Китая и Кореи 128,3 тыс. т проката с хромовым покрытием, что почти в два раза превысило показатель предыдущего года. Основными поставщиками данной продукции в Таиланд являются корейские и китайские компании, доля европейских составила в прошлом году менее 7,5%. В первом квартале 2020 г. объем импорта составил 20,4 тыс. т, на 35% меньше, чем годом ранее.



Также власти Таиланда продлили на очередной пятилетний срок действие антидемпинговых пошлин на китайскую легированную катанку, содержащую марганец, хром и микродобавки бора. Правда, несмотря на действие этого тарифа, в 2019 г. поставки данной продукции в Таиланд составили 555,2 тыс. т, на 16,8% меньше, чем годом ранее.



МинПром



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