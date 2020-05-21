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Польская экономика сократится на 4-5% из-за коронавируса

21.05.20 08:09
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Экономика Польши может сократиться в 2020 году на 4-5%, что больше, чем ранее прогнозировалось, из-за того, что ограничения в связи с коронавирусом продолжались дольше,  Reuters.

"Европейская комиссия заявила, что экономика Польши сократится на 4,3%. Рыночный консенсус заключается в падении на 4-5%, и мы движемся в этом направлении, но это не официальный прогноз", - сказала на замдиректора Департамента макроэкономики министерства финансов Польши Йоанна Бэза-Бояновский.

Польша ранее объявила о пакете помощи в размере 212 млрд злотых, чтобы смягчить экономические последствия коронавируса. Этот пакет включает в себя поддержку со стороны Центрального банка и Государственного фонда PFR, который поддерживает инфраструктурные проекты и привлекает долги для распределения денежных средств компаниям, которые тяжело переживают закрытие экономики из-за ограничений.

МинПром

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