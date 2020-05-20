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Энергоатому разрешили продавать энергию по двусторонним договорам

20.05.20 18:02 , Интерфакс-Украина
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Кабинет министров разрешил НАЭК "Энергоатом" проводить специальные сессии по продаже части произведенной на атомных станциях электроэнергии по двусторонним договорам.

Соответствующее решение о внесении изменений в порядок проведения электронных аукционов по двусторонним договорам принято на заседании правительства с условием трехдневного срока доработки, передает Интерфакс-Украина.

"Эти изменения связаны с предыдущим постановлением об изменении механизма ПСО на рынке электроэнергии и будут способствовать заключению долгосрочных, до одного года, договоров, а также обеспечат стабильные цены на электроэнергию для больших небытовых потребителей", – прокомментировала и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец, представляя проект документа.

По словам и.о. министра, изменения в порядок проведения электронных аукционов предполагают, что производители электроэнергии на атомных станциях при наличии у них свободного ресурса проводят специальную сессию по продаже электроэнергии по двусторонним договорам.

"В этих специальных сессиях участвуют покупатели, которые приобретают электроэнергию исключительно для собственного потребления", – подчеркнула О.Буславец.

В то же время другим своим решением, принятым на заседании 20 мая, Кабинет министров снизил для НАЭК "Энергоатом" долю обязательной продажи госпредприятию "Гарантированный покупатель" произведенной генкомпанией электроэнергии до 80% с действующих 85%.

Согласно проекту документа "Энергоатом" обязан продавать по двухсторонним договорам на специальных сессиях электронных аукционов 5% прогнозного объема отпуска электроэнергии (утвержденного в прогнозном балансе энергосистемы на соответствующий месяц).

МинПром

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