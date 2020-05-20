Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Проезд в поездах не подорожает – Криклий

20.05.20 17:48 , Интерфакс-Украина
печать
размер текста:

Повышения стоимости железнодорожных билетов после окончания карантина не будет, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"То, что касается железнодорожных перевозок - повышения стоимости не будет. Мы прекрасно понимаем социальный эффект и важность этих перевозок", - сказал он во время брифинга по результатам заседания Кабинета министров в среду.

Говоря о маршрутных городских такси и автобусных перевозках, министр отметил, что повышения тарифов также не должно произойти.

"Она (цена – ред.) установлена на уровне городов и не должна увеличиваться. Разве что город начнет пересматривать, чего бы мы не советовали, учитывая социальный аспект этого вопроса", - добавил он.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины разрешил работу городского и пригородного транспорта с 22 мая, метрополитена - с 25 мая.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
18:02
Энергоатому разрешили продавать энергию по двусторонним договорам
17:25
Экономика США не восстановится полностью даже к концу 2021 года
17:01
ПриватБанк отдаст в бюджет почти 25 млрд грн
16:41
В Украине ускорилось падение объемов грузоперевозок
16:21
ЕС одобрил выделение Украине 1,2 млрд евро на преодоление последствий эпидемии
16:07
Кабмин утвердил график запуска общественного транспорта
15:52
1 июня в Украине заработает система видеофиксации нарушений ПДД
15:33
За январь-апрель Ависма потеряла свыше 8 млрд руб.
15:10
За 4 месяца 2020 г. через порты отгрузили в 3,3 раза больше нефтепродуктов
14:51
Прогноз по сталелитейной промышленности Индии ухудшен до негативного
14:35
Из-за пандемии мировая экономика может потерять 82 трлн долл.
14:16
ЦГОК модернизировал оборудование на 1 млн евро
14:02
Украинская экономика в этом году обвалится на 5,5% – S&P Global Ratings
13:45
Индекс глобальной торговли ВТО рухнул до самого низкого уровня
13:32
Мы дожмем банковскую систему – Зеленский
13:18
АМКР продолжает масштабную модернизацию оборудования
13:02
Производитель авиационных двигателей Rolls-Royce сократит 9 тыс. рабочих мест
12:41
Депутаты окончательно отклонили закон о выходе женщин на пенсию
12:25
Президент пообещал найти 3 млрд долл. на мосты по всей стране
12:06
Пересмотр квот на импорт стали в ЕС породил споры среди металлургов
19.05.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!