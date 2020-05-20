Проезд в поездах не подорожает – Криклий

Повышения стоимости железнодорожных билетов после окончания карантина не будет, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.



"То, что касается железнодорожных перевозок - повышения стоимости не будет. Мы прекрасно понимаем социальный эффект и важность этих перевозок", - сказал он во время брифинга по результатам заседания Кабинета министров в среду.



Говоря о маршрутных городских такси и автобусных перевозках, министр отметил, что повышения тарифов также не должно произойти.



"Она (цена – ред.) установлена на уровне городов и не должна увеличиваться. Разве что город начнет пересматривать, чего бы мы не советовали, учитывая социальный аспект этого вопроса", - добавил он.



Как сообщалось, Кабинет министров Украины разрешил работу городского и пригородного транспорта с 22 мая, метрополитена - с 25 мая.



МинПром





Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня.

Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!

Комментарии



...

Новости партнеров

... ...