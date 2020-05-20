ЕС одобрил выделение Украине 1,2 млрд евро на преодоление последствий эпидемии

Совет ЕС одобрил предложение Европейской комиссии выделить Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи на преодоление экономических последствий пандемии коронавируса.
Соответствующее решение было принято в среду, 20 мая, по письменной процедуре в рамках заседания Совета ЕС.
Ожидается, что после этого Киев и Брюссель начнут переговоры в отношении будущего Меморандума, в котором должны быть прописаны условия для выделения второго транша. Далее Меморандум должен быть ратифицирован Верховной Радой Украины, после чего Украина получит первый транш в размере 600 млн евро, который является безоговорочным. Горизонтальным условием получения макрофинансовой помощи является обязательное сотрудничество с МВФ.
Ранее предложение Комиссии поддержал 15 мая Европейский парламент.
Украина является одной из десяти партнерских и соседних стран, которым в общей сумме будет выделено до 3 млрд евро помощи. Причем Киеву будет выделена наибольшая сумма средств. Так, Албания получит 180 млн евро, Босния и Герцеговина - 250 млн евро, Грузия - 150 млн евро, Иордания - 200 млн евро, Косово - 100 млн евро, Молдова - 100 млн евро, Черногория - 60 млн евро, Северная Македония - 160 млн евро, Тунис - 600 млн евро.
Указанные средства будут предоставлены в течение 12 месяцев в форме займов на "очень выгодных условиях, чтобы помочь этим странам покрыть их насущные, срочные потребности в финансировании". Максимальный средний срок погашения кредитов составляет 15 лет.