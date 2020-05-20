Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

ЕС одобрил выделение Украине 1,2 млрд евро на преодоление последствий эпидемии

20.05.20 16:21 , Интерфакс-Украина
печать
размер текста:

Совет ЕС одобрил предложение Европейской комиссии выделить Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи на преодоление экономических последствий пандемии коронавируса.

Соответствующее решение было принято в среду, 20 мая, по письменной процедуре в рамках заседания Совета ЕС.

Ожидается, что после этого Киев и Брюссель начнут переговоры в отношении будущего Меморандума, в котором должны быть прописаны условия для выделения второго транша. Далее Меморандум должен быть ратифицирован Верховной Радой Украины, после чего Украина получит первый транш в размере 600 млн евро, который является безоговорочным. Горизонтальным условием получения макрофинансовой помощи является обязательное сотрудничество с МВФ.

Ранее предложение Комиссии поддержал 15 мая Европейский парламент.

Украина является одной из десяти партнерских и соседних стран, которым в общей сумме будет выделено до 3 млрд евро помощи. Причем Киеву будет выделена наибольшая сумма средств. Так, Албания получит 180 млн евро, Босния и Герцеговина - 250 млн евро, Грузия - 150 млн евро, Иордания - 200 млн евро, Косово - 100 млн евро, Молдова - 100 млн евро, Черногория - 60 млн евро, Северная Македония - 160 млн евро, Тунис - 600 млн евро.

Указанные средства будут предоставлены в течение 12 месяцев в форме займов на "очень выгодных условиях, чтобы помочь этим странам покрыть их насущные, срочные потребности в финансировании". Максимальный средний срок погашения кредитов составляет 15 лет.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:25
Экономика США не восстановится полностью даже к концу 2021 года
17:01
ПриватБанк отдаст в бюджет почти 25 млрд грн
16:41
В Украине ускорилось падение объемов грузоперевозок
16:07
Кабмин утвердил график запуска общественного транспорта
15:52
1 июня в Украине заработает система видеофиксации нарушений ПДД
15:33
За январь-апрель Ависма потеряла свыше 8 млрд руб.
15:10
За 4 месяца 2020 г. через порты отгрузили в 3,3 раза больше нефтепродуктов
14:51
Прогноз по сталелитейной промышленности Индии ухудшен до негативного
14:35
Из-за пандемии мировая экономика может потерять 82 трлн долл.
14:16
ЦГОК модернизировал оборудование на 1 млн евро
14:02
Украинская экономика в этом году обвалится на 5,5% – S&P Global Ratings
13:45
Индекс глобальной торговли ВТО рухнул до самого низкого уровня
13:32
Мы дожмем банковскую систему – Зеленский
13:18
АМКР продолжает масштабную модернизацию оборудования
13:02
Производитель авиационных двигателей Rolls-Royce сократит 9 тыс. рабочих мест
12:41
Депутаты окончательно отклонили закон о выходе женщин на пенсию
12:25
Президент пообещал найти 3 млрд долл. на мосты по всей стране
12:06
Пересмотр квот на импорт стали в ЕС породил споры среди металлургов
11:50
Украинцы боятся кризиса сильнее, чем коронавируса
11:32
Транспорт между областями пока не запустят – Зеленский
19.05.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!