Кабмин утвердил график запуска общественного транспорта

Кабинет министров Украины утвердил график запуска транспортного сообщения в Украине. Как сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своей Telegram-канале, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.
"Работа транспорта в Украине постепенно будет восстанавливаться уже с 22 мая. Регионы Украины, в которых за последние 7 дней на 100 000 населения насчитывается в среднем менее 12 новых случаев COVID-19, среднее количество ПЦР и ИФА тестов составляет более 12, а загруженность коек в больницах, куда госпитализируют пациентов с коронавирусом, составляет менее 50%, могут ослабить противоэпидемические мероприятия и постепенно восстанавливать работу транспорта", - написал он.
В.Криклий отметил, что с 22 мая будут возобновлены регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в городском, пригородном, внутриобластном и международном сообщении.
Также с 25 мая будут запущены перевозки пассажиров в метро, а с 1 июня - железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении.
"С 1 июня - межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом. С 15 июня - принятие и отправление воздушных судов, выполняющих пассажирские перевозки авиационным транспортом", - также отметил министр.
В.Криклий сообщил, что обязательное требование для путешественников - наличие масок, будут выполняться температурный скрининг работников, постоянная дезинфекция транспорта.
"В случае осуществления перевозки в регион, в котором не действует ослабление противоэпидемических мероприятий, разрешается перевозка в пределах 50% от количества мест для сидения при рассадке пассажиров со свободным местом рядом, спереди и сзади", - отметил он.