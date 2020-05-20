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Кабмин утвердил график запуска общественного транспорта

20.05.20 16:07 , УНИАН
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Кабинет министров Украины утвердил график запуска транспортного сообщения в Украине. Как сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своей Telegram-канале, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

"Работа транспорта в Украине постепенно будет восстанавливаться уже с 22 мая. Регионы Украины, в которых за последние 7 дней на 100 000 населения насчитывается в среднем менее 12 новых случаев COVID-19, среднее количество ПЦР и ИФА тестов составляет более 12, а загруженность коек в больницах, куда госпитализируют пациентов с коронавирусом, составляет менее 50%, могут ослабить противоэпидемические мероприятия и постепенно восстанавливать работу транспорта", - написал он.

В.Криклий отметил, что с 22 мая будут возобновлены регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в городском, пригородном, внутриобластном и международном сообщении.

Также с 25 мая будут запущены перевозки пассажиров в метро, а с 1 июня - железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении.

"С 1 июня - межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом. С 15 июня - принятие и отправление воздушных судов, выполняющих пассажирские перевозки авиационным транспортом", - также отметил министр.

В.Криклий сообщил, что обязательное требование для путешественников - наличие масок, будут выполняться температурный скрининг работников, постоянная дезинфекция транспорта.

"В случае осуществления перевозки в регион, в котором не действует ослабление противоэпидемических мероприятий, разрешается перевозка в пределах 50% от количества мест для сидения при рассадке пассажиров со свободным местом рядом, спереди и сзади", - отметил он.

МинПром

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