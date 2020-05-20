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1 июня в Украине заработает система видеофиксации нарушений ПДД

20.05.20 15:52 , РБК Украина
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В Украине с 1 июня запустят систему автоматической фото-, видеофиксации нарушений Правил дорожного движения. Ожидается, что на первом этапе заработают 17 станций.

Соответствующее решение принято на заседании Кабмина, передает РБК-Украина.

Как заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, на заседании Кабмина предлагалось внести изменения в постановление от 10 ноября 2017 года №833.

"Проект постановления разработан МВД с целью приведения постановления Кабинета министров №833… Это постановление предлагается в полном согласовании с законом, принятым и подписанным президентом Украины с тем, чтобы запустить автоматическую фото- и видеофиксацию с 1 числа следующего месяца", - отметил он.

По его словам, сначала заработают 17 пунктов автоматической фиксации, потом порядка 40.

"Всего по стране мы планируем, что таких пунктов будет порядка 700… Соответствующий график и адреса мы после принятия постановления сможем объявить публично", - добавил А.Аваков.

Напомним, система должна была запуститься еще 1 мая, однако сроки были перенесены из-за эпидемии коронавируса. Данная система будет автоматически фиксировать нарушения и рассылать штрафы.

Кроме того, стало известно, что вслед за Киевом и Киевской областью систему будут распространять и на Львовскую область. В частности, по предложению "Укравтодора" пять комплексов автоматической фиксации будут установлены во Львовской области до 1 июня.

МинПром

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