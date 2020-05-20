1 июня в Украине заработает система видеофиксации нарушений ПДД В Украине с 1 июня запустят систему автоматической фото-, видеофиксации нарушений Правил дорожного движения. Ожидается, что на первом этапе заработают 17 станций.



Соответствующее решение принято на заседании Кабмина, передает РБК-Украина.



Как заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, на заседании Кабмина предлагалось внести изменения в постановление от 10 ноября 2017 года №833.



"Проект постановления разработан МВД с целью приведения постановления Кабинета министров №833… Это постановление предлагается в полном согласовании с законом, принятым и подписанным президентом Украины с тем, чтобы запустить автоматическую фото- и видеофиксацию с 1 числа следующего месяца", - отметил он.



По его словам, сначала заработают 17 пунктов автоматической фиксации, потом порядка 40.



"Всего по стране мы планируем, что таких пунктов будет порядка 700… Соответствующий график и адреса мы после принятия постановления сможем объявить публично", - добавил А.Аваков.



Напомним, система должна была запуститься еще 1 мая, однако сроки были перенесены из-за эпидемии коронавируса. Данная система будет автоматически фиксировать нарушения и рассылать штрафы.



Кроме того, стало известно, что вслед за Киевом и Киевской областью систему будут распространять и на Львовскую область. В частности, по предложению "Укравтодора" пять комплексов автоматической фиксации будут установлены во Львовской области до 1 июня.



МинПром



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