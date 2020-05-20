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За январь-апрель Ависма потеряла свыше 8 млрд руб.

20.05.20 15:33 , Металлоснабжение и сбыт
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Корпорация "ВСМПО-Ависма" по итогам первого квартала 2020 года получила чистый убыток по РСБУ в объеме 8,108 млрд руб. против 6,996 млрд руб. прибыли за аналогичный периода 2019 года, следует из сообщения компании.

Отмечается, что снижение показателя было связано с увеличением отрицательных курсовых разниц в связи с изменениями курса валют.

Выручка компании за отчетный период увеличилась на 6%, до 21,725 млрд руб., в частности за счет роста объемов отгрузки продукции. В том числе выручка от реализации на экспорт составила 15,737 млрд руб. (больше почти на 5%).

Прибыль компании от продаж в январе-марте упала на 2% и составила 5,296 млрд руб., убыток до налогообложения составил 10,153 млрд руб. против 8,737 млрд руб. прибыли годом ранее.

Корпорация "ВСМПО-Ависма" — крупнейший в мире производитель титана, имеющий полный технологический цикл. Компания поставляет продукцию на рынки 50 стран, глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и является для многих стратегическим поставщиком. План производства на 2020 год составляет 26,5 тыс. тонн товарной титановой продукции.

МинПром

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