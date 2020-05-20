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За 4 месяца 2020 г. через порты отгрузили в 3,3 раза больше нефтепродуктов

20.05.20 15:10 , enkorr
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Объем импорта нефтепродуктов через морские порты за период января-апреля 2020 г. увеличился в 3,3 раза, до 356,7 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. (107 тыс. т), свидетельствуют данные Администрации морских портов Украины.

Лидером по объему импорта остается Одесса — за 4 месяца поставки через этот порт выросли в 4,3 раза, до 142,5 тыс. т. На втором месте порт Николаев — 106,3 тыс. т, что почти в 8 раз превышает объем поставок за аналогичные 4 месяца прошлого года (13,5 тыс. т).

Порт "Пивденный" за 4 месяца принял 102 тыс. т, что более чем в 2 раза превышает объем поставок января-апреля 2019 г. (46 тыс. т).

Также поставки нефтепродуктов — метанола — осуществлялись через порт Черноморск. За 4 месяца импорт через этот порт составил 5,6 тыс. т.

Отдельно в апреле 2020 г. импорт через порты составил 117 тыс. т. В прошедшем месяце лидером по объему импорта стал порт «Пивденный», приняв 44 тыс. т. В Николаев поступило 36 тыс. т, в Одессу — 33 тыс. т. Еще 3 тыс. т разгружено в Черноморске.

Как сообщал enkorr, I кв. 2020 г. в морские порты для внутреннего рынка поступило 239,8 тыс. т нефтепродуктов, что в 2,7 раза превышает объем поставок за аналогичный период 2019 г. (87,6 тыс. т).

В статистике АМПУ речь идет о дизтопливе, авиационном керосине, метаноле, маслах и прочих нефтепродуктах. Самой же массовой позицией является дизельное топливо.

МинПром

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