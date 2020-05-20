За 4 месяца 2020 г. через порты отгрузили в 3,3 раза больше нефтепродуктов Объем импорта нефтепродуктов через морские порты за период января-апреля 2020 г. увеличился в 3,3 раза, до 356,7 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. (107 тыс. т), свидетельствуют данные Администрации морских портов Украины.



Лидером по объему импорта остается Одесса — за 4 месяца поставки через этот порт выросли в 4,3 раза, до 142,5 тыс. т. На втором месте порт Николаев — 106,3 тыс. т, что почти в 8 раз превышает объем поставок за аналогичные 4 месяца прошлого года (13,5 тыс. т).



Порт "Пивденный" за 4 месяца принял 102 тыс. т, что более чем в 2 раза превышает объем поставок января-апреля 2019 г. (46 тыс. т).



Также поставки нефтепродуктов — метанола — осуществлялись через порт Черноморск. За 4 месяца импорт через этот порт составил 5,6 тыс. т.



Отдельно в апреле 2020 г. импорт через порты составил 117 тыс. т. В прошедшем месяце лидером по объему импорта стал порт «Пивденный», приняв 44 тыс. т. В Николаев поступило 36 тыс. т, в Одессу — 33 тыс. т. Еще 3 тыс. т разгружено в Черноморске.



Как сообщал enkorr, I кв. 2020 г. в морские порты для внутреннего рынка поступило 239,8 тыс. т нефтепродуктов, что в 2,7 раза превышает объем поставок за аналогичный период 2019 г. (87,6 тыс. т).



В статистике АМПУ речь идет о дизтопливе, авиационном керосине, метаноле, маслах и прочих нефтепродуктах. Самой же массовой позицией является дизельное топливо.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



