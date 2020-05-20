Прогноз по сталелитейной промышленности Индии ухудшен до негативного

Рейтинговое агентство ICRA ухудшило прогноз сталелитейной промышленности Индии со "стабильного" на "негативный". Об этом сообщает The Economic Times.
Причина – сокращение внутреннего спроса из-за пандемии коронавируса.
Эксперты агентства ожидают, что в 2021 финансовом году внутренний спрос на сталь в Индии снизится на рекордные 20%.
"Мы прогнозируем, что первая половина 2021 финансового года будет непростой для металлургов. Большинство потребителей сократят спрос на сталь из-за неопределенности со спросом и проблем с ликвидностью готовой продукции", – пояснил Джаянта Рой, старший вице-президент ICRA.
В апреле внутренний спрос на сталь в Индии снизился на 91% по сравнению с апрелем прошлого года. Это стало причиной пересмотра прогнозов.
По мнению экспертов, в 2021 году сталелитейные мощности Индии будут использованы менее чем на 65%. Металлургические предприятия перейдут на экспортные поставки.
Напомним, что ранее Министерство стали Индии призвало власти штатов обеспечить работу сталелитейных заводов страны в период карантина из-за пандемии коронавируса в мире. Индийские заводы должны иметь возможность свободно вести добычу сырья и производство, а металлурги – ходить на работу.