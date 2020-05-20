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Из-за пандемии мировая экономика может потерять 82 трлн долл.

20.05.20 14:35 , Интерфакс
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Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 может стоить мировой экономике 82 трлн долл., подсчитали эксперты Центра исследования риска в Judge Business School при Кембриджском университете.

Столь существенные потери экономика может понести за пять лет в соответствии со сценарием "экономической депрессии".

Тем временем "оптимистичный" сценарий экспертов предусматривает потери в размере 3,3 трлн долл. за аналогичный период. Согласно консенсус-прогнозу показатель составит 26,8 трлн долл., или 5,3% от мирового ВВП за пять лет.

В прошлом году ВВП 19 крупнейших в мире экономик в совокупности составил 69,2 трлн долл.

По словам эксперта BNP Paribas Пола Холлингсворта, пандемия коронавируса повлечет за собой структурные сдвиги, в том числе увеличение объема сбережений домохозяйств, рост протекционизма, реорганизацию цепей поставок и большее развитие цифровых технологий.

"Мы, вероятно, будем наблюдать желание людей в дальнейшем увеличить свои сбережения на фоне опасений по поводу перспектив на рынке труда и зарплат", - сказал он, отметив, что на поведение потребителей также могут повлиять тревоги по поводу потенциальных расходов на медицину и налоги.

МинПром

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