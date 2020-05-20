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ЦГОК модернизировал оборудование на 1 млн евро

20.05.20 14:16 , МеталлургПром
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В рамках модернизации участка окомкования на Центральном ГОКе "Метинвеста" установили современный чашевый окомкователь HAVER SCARABАEUS. На покупку и монтаж оборудования компания направила 941 тыс. евро.

"Благодаря новому оборудованию мы оптимизируем процессы и выходим на новый уровень работы. Чаша SCARABАEUS – сложный, технологически точный и чувствительный механизм, который позволяет выпускать на 20% больше окатышей высокого класса, чем ранее использовавшееся оснащение. При этом ее производительность – на 25% выше", - отметил Андрей Жилкинский, начальник фабрики окомкования ЦГОКа.

В основе работы чаши SCARABАEUS – интеллектуальная система контроля процесса окомкования. Каждые шесть секунд она собирает комплекс данных о технических параметрах работы оборудования и показателях сырья. Эта информация используется для автоматической оптимизации технологического процесса.

Оборудование работает с минимальным уровнем вибрации, что позволяет повысить однородность состава сырой продукции. После обжига окатыши получают правильную геометрическую форму, более устойчивы к деформации, имеют меньше трещин. Именно эти свойства важны для производства продукции для технологии DRI (прямого восстановления железа).

МинПром

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