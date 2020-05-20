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Мы дожмем банковскую систему – Зеленский

20.05.20 13:32 , Бизнес Цензор
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Президент Владимир Зеленский обещает добиться от банков смягчения условий кредитования. Об этом он заявил на пресс-конференции.

"Программа 5-7-9% заработала. Также на техническом уровне мы дожмем банковскую систему Украины, несмотря на то, что она у нас очень, очень, очень независима. Мы ее дожмем, и банки будут несколько не очень осторожными, выдавая кредиты нашему населению. Потому что населению надо помогать, особенно сейчас, когда кризис не в Украине, а кризис в мире", – сказал глава государства.

Президент привел в пример запущенную в феврале программу льготного кредитования для малого и среднего бизнеса.

"Мы год работаем над тем, чтобы у нас были нормальные, живые, европейские, человеческие кредиты. 5-7-9% – это первая программа, при которой люди могут получать кредиты в национальной валюте не под 25%, не под 30%, а под 5-7-9%", – отметил В.Зеленский.

Президент также вновь пообещал запуск ипотечного кредитования под 10%.

"Уже год борюсь, и уже второе правительство, чтобы у нас ипотека была под 10%. В ближайшее время в Украине впервые за много лет будет ипотека для каждого гражданина Украины под 10%. Мне кажется, что это большая победа", – сказал В.Зеленский.

По словам главы государства, для этого была снижена учетная ставка НБУ.

"Учетную ставку мы снизили с 18% до 8%", – отметил В.Зеленский.

Как сообщалось, по данным Минфина, за 100 дней работы государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" девять банков-партнеров выдали только 462 кредита на общую сумму 283,5 млн грн. При этом 1241 заявка была отклонена.

МинПром

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