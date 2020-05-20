Мы дожмем банковскую систему – Зеленский

Президент Владимир Зеленский обещает добиться от банков смягчения условий кредитования. Об этом он заявил на пресс-конференции.
"Программа 5-7-9% заработала. Также на техническом уровне мы дожмем банковскую систему Украины, несмотря на то, что она у нас очень, очень, очень независима. Мы ее дожмем, и банки будут несколько не очень осторожными, выдавая кредиты нашему населению. Потому что населению надо помогать, особенно сейчас, когда кризис не в Украине, а кризис в мире", – сказал глава государства.
Президент привел в пример запущенную в феврале программу льготного кредитования для малого и среднего бизнеса.
"Мы год работаем над тем, чтобы у нас были нормальные, живые, европейские, человеческие кредиты. 5-7-9% – это первая программа, при которой люди могут получать кредиты в национальной валюте не под 25%, не под 30%, а под 5-7-9%", – отметил В.Зеленский.
Президент также вновь пообещал запуск ипотечного кредитования под 10%.
"Уже год борюсь, и уже второе правительство, чтобы у нас ипотека была под 10%. В ближайшее время в Украине впервые за много лет будет ипотека для каждого гражданина Украины под 10%. Мне кажется, что это большая победа", – сказал В.Зеленский.
По словам главы государства, для этого была снижена учетная ставка НБУ.
"Учетную ставку мы снизили с 18% до 8%", – отметил В.Зеленский.