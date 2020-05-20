АМКР продолжает масштабную модернизацию оборудования "АрселорМиттал Кривой Рог" продолжает внедрение Стратегии устойчивого развития и модернизацию аглоцеха № 2 для повышения эффективности газоочистного оборудования и снижения выбросов пыли.



Модернизация агломерационного цеха № 2 – один из ключевых инвестпроектов крупнейшего производителя стали в Украине "АрселорМиттал Кривой Рог", который позволит существенно снизить промышленную нагрузку на регион и город. Сейчас на предприятии выполняются работы по строительству новой системы газоочистки в рамках реконструкции очередной агломашины цеха, уже пятой по счету. Модернизация агломашины № 2, как и всех предыдущих, будет реализована с установкой газоочистного оборудования, современных систем аспирации и автоматизации.



Модернизацию агломерационного производства "АМКР" считает приоритетной, поскольку доля этих производственных объектов (трех агломерационных цехов) в общем объеме выбросов составляет около 75%. К настоящему времени модернизированы уже четыре из шести агломашин цеха: №№ 1, 4, 5, 6. В результате выбросы пыли снизились в среднем на 80% от каждой агломашины.



После реконструкции на четырех агломашинах установлено новое газоочистное оборудование и эффективные электрофильтры зарубежного производства (Италия, Дания). Также установлены новые зажигательные горны с энергоэффективной системой зажигания, благодаря чему удается снизить расход природного газа.



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