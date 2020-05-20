Производитель авиационных двигателей Rolls-Royce сократит 9 тыс. рабочих мест Производитель авиационных двигателей Rolls-Royce заявил, что сократит 9 000 рабочих мест, и предупредил, что авиационной отрасли понадобится "несколько лет", чтобы оправиться от пандемии коронавируса. Основная часть сокращений будет в Великобритании. Об этом сообщает BBC.



"Это не кризис нашего становления. Но это кризис, с которым мы сталкиваемся и должны иметь дело", - сказал глава компании Уоррен Ист.



Как отмечается, под сокращение попадет пятая часть всех сотрудников компании. В основном это затронет подразделение гражданской авиакосмической промышленности.



Ожидается, что основная часть сокращений рабочих мест будет в Великобритании.



Объединение профсоюзов заявило, что решение было "позорным оппортунизмом".



"Эта компания приняла государственные деньги, чтобы уволить тысячи рабочих", - говорится в заявлении профсоюза.



Напомним, из-за пандемии коронавируса в мире сильнее всего страдают авиакомпании и туристическая отрасль. В то же время большие европейские авиакомпании ищут финансовую поддержу в надежде преодолеть последствия пандемии. Такие компании, как Lufthansa, Air France и Norwegian Air получают миллиардную поддержку от государства или акционеров.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



