Производитель авиационных двигателей Rolls-Royce сократит 9 тыс. рабочих мест

Производитель авиационных двигателей Rolls-Royce заявил, что сократит 9 000 рабочих мест, и предупредил, что авиационной отрасли понадобится "несколько лет", чтобы оправиться от пандемии коронавируса. Основная часть сокращений будет в Великобритании. Об этом сообщает BBC.
"Это не кризис нашего становления. Но это кризис, с которым мы сталкиваемся и должны иметь дело", - сказал глава компании Уоррен Ист.
Как отмечается, под сокращение попадет пятая часть всех сотрудников компании. В основном это затронет подразделение гражданской авиакосмической промышленности.
Ожидается, что основная часть сокращений рабочих мест будет в Великобритании.
Объединение профсоюзов заявило, что решение было "позорным оппортунизмом".
"Эта компания приняла государственные деньги, чтобы уволить тысячи рабочих", - говорится в заявлении профсоюза.
Напомним, из-за пандемии коронавируса в мире сильнее всего страдают авиакомпании и туристическая отрасль. В то же время большие европейские авиакомпании ищут финансовую поддержу в надежде преодолеть последствия пандемии. Такие компании, как Lufthansa, Air France и Norwegian Air получают миллиардную поддержку от государства или акционеров.