Депутаты окончательно отклонили закон о выходе женщин на пенсию Верховная Рада отклонила законопроект №0972 о пенсионном возрасте женщин. Проектом предлагалось разрешить до 2022 года женщинам выходить на пенсию в 55 лет при наличии 30-летнего стажа и при условии увольнения с работы. Об этом сообщает РБК-Украина.



За отклонение законопроекта "О внесении изменений в закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" о совершенствовании пенсионного обеспечения" проголосовали 264 парламентария.



Напомним, в сентябре 2019 года сообщалось, что парламент рассмотрит с предложениями президента законопроект №0972.



Как известно, в январе 2015 года парламентарии поддержали в первом чтении и в целом данный проект закона. За него проголосовали 256 нардепов при 226 минимально необходимых.



Однако уже в феврале того же года пятый президент Украины Петр Порошенко ветировал законопроект. В своих предложениях он подчеркивал, что в последние годы наблюдается дефицит бюджета Пенсионного фонда, и поэтому на тот момент отсутствовало финансовое обеспечение для реализации этого закона.



МинПром



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