Президент пообещал найти 3 млрд долл. на мосты по всей стране

Президент Украины Владимир Зеленский намерен найти финансирование в размере 3 млрд долл. на строительную программу по восстановлению мостов по всей стране. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.



"Есть запланированная большая программа, на которую я сейчас ищу - и это моя ответственность - еще 3 млрд долл. Это все мосты нашей страны", - сказал он в ходе пресс-конференции в среду, 20 мая.



По словам президента, только в одной Ивано-Франковской области около 1,9 тыс. мостов разных размеров.



В.Зеленский также сообщил, что в планах завершить строительство моста в Запорожье за 2,5 года.



Как сообщалось, Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") и турецкая компания Onur Taahhut Tasimacilik İnsaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi (Анкара) подписали контракт на строительство моста в Запорожье.



МинПром





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