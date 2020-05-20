Пересмотр квот на импорт стали в ЕС породил споры среди металлургов

Так, германская ассоциация производителей стали WV Stahl и отраслевой профсоюз IG Metall однозначно высказались за ужесточение ограничений. Как, например, указала в своем заявлении WV Stahl, в таких странах, как Китай и Россия, металлургические компании не сократили производство стальной продукции во время карантина и накопили большие запасы, которые будут направлены на европейский рынок.
С другой стороны, переработчики и потребители стальной продукции отмечают, что в их отраслях существенно больше рабочих мест, чем в металлургии. При этом германские ассоциации производителей холоднокатаного проката (FV Kaltwalzwerke) и штамповок (IBU) сообщили в своем совместном заявлении, что не видят и не предвидят внезапного увеличения импорта стали в ЕС и не видят необходимости в его ограничении.
Также стороны спорят о том, насколько законным является резкое снижение квот с точки зрения принципов ВТО. Так, по словам аналитика Андреаса Шнайдера из компании Stahlmarkt-Consult, введение квот в 2018 г. можно было объяснить и оправдать американскими стальными тарифами, но их урезание будет представлять собой ничем не прикрытый протекционизм.