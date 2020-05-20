Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Пересмотр квот на импорт стали в ЕС породил споры среди металлургов

20.05.20 12:06 , Металлоснабжение и сбыт
печать
размер текста:

Решение Европейской комиссии о пересмотре квот на импорт стальной продукции в ЕС на второе полугодие текущего года вызывает неоднозначную реакцию в региональных деловых кругах.

Противоположные мнения по этому поводу, в частности, уже высказали ассоциация производителей труб ESTA и итальянская ассоциация Assofermet. Точно так же разделились в своих оценках и германские промышленники.

Так, германская ассоциация производителей стали WV Stahl и отраслевой профсоюз IG Metall однозначно высказались за ужесточение ограничений. Как, например, указала в своем заявлении WV Stahl, в таких странах, как Китай и Россия, металлургические компании не сократили производство стальной продукции во время карантина и накопили большие запасы, которые будут направлены на европейский рынок.

С другой стороны, переработчики и потребители стальной продукции отмечают, что в их отраслях существенно больше рабочих мест, чем в металлургии. При этом германские ассоциации производителей холоднокатаного проката (FV Kaltwalzwerke) и штамповок (IBU) сообщили в своем совместном заявлении, что не видят и не предвидят внезапного увеличения импорта стали в ЕС и не видят необходимости в его ограничении.

Также стороны спорят о том, насколько законным является резкое снижение квот с точки зрения принципов ВТО. Так, по словам аналитика Андреаса Шнайдера из компании Stahlmarkt-Consult, введение квот в 2018 г. можно было объяснить и оправдать американскими стальными тарифами, но их урезание будет представлять собой ничем не прикрытый протекционизм.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:41
Депутаты окончательно отклонили закон о выходе женщин на пенсию
12:25
Президент пообещал найти 3 млрд долл. на мосты по всей стране
11:50
Украинцы боятся кризиса сильнее, чем коронавируса
11:32
Транспорт между областями пока не запустят – Зеленский
11:24
Укрзализныця получила 7 млрд грн убытка за январь-март 2020
11:02
Зеленский на этой неделе подпишет антиколомойский закон
10:45
В ВР предложат локализацию при госзакупках как квалификационный критерий
10:35
Из-за пандемии 60 млн человек окажутся за чертой крайней бедности
10:21
Китай сохраняет объемы выплавки стали
10:07
Металлурги Бангладеш просят у государства более 300 млн долл.
09:59
Пандемия приведет к резкому увеличению глобального долга
09:58
Новый энергобаланс выполняется не всеми участниками рынка
09:30
Железная руда в Китае подорожала до 95 долл./тонну
09:08
Трамп поменял отношение к торговой сделке с Китаем
08:57
Власти ЕС потратят свыше 1 трлн евро на восстановление экономики
08:04
Минфин привлек на аукционах ОВГЗ 11,4 млрд грн и 369 млн долл
19.05.20
17:54
Совет ЕС направит 100 млрд евро на поддержку занятости
17:30
Каждый авиапассажир будет платить особый сбор
17:05
МИД предлагает поддержать украинский экспорт
16:42
Всемирная ассамблея здравоохранения утвердила резолюцию о COVID-19
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!