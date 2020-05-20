Украинцы боятся кризиса сильнее, чем коронавируса В середине мая 57% украинцев больше опасаются экономических последствий от введения карантинных ограничений, чем эпидемии коронавируса (в апреле - 54%). В то же время 16% больше опасаются эпидемии коронавирус в Украине (в апреле 26%).



Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.



По данным опроса, 20% респондентов не опасаются ни первого, ни второго, считая, что ситуация нормализуется в течение 1-2 месяцев (в апреле - 13%).



Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос с 14 по 17 мая 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основе случайной выборки телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В ходе опроса проведено 2000 интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей, близких к 50%, 2,1% - для показателей, близких к 25%, 1,4% - для показателей, близких к 10%.



Напомним, по данным опроса КМИС, в середине мая половина (51%) опрошенных считают, что власть преуспела в противодействии эпидемии коронавируса, 41% - придерживаются мнения, что не преуспела.



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