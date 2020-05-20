Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Украинцы боятся кризиса сильнее, чем коронавируса

20.05.20 11:50 , РБК Украина
печать
размер текста:

В середине мая 57% украинцев больше опасаются экономических последствий от введения карантинных ограничений, чем эпидемии коронавируса (в апреле - 54%). В то же время 16% больше опасаются эпидемии коронавирус в Украине (в апреле 26%).

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

По данным опроса, 20% респондентов не опасаются ни первого, ни второго, считая, что ситуация нормализуется в течение 1-2 месяцев (в апреле - 13%).

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос с 14 по 17 мая 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основе случайной выборки телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В ходе опроса проведено 2000 интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей, близких к 50%, 2,1% - для показателей, близких к 25%, 1,4% - для показателей, близких к 10%.

Напомним, по данным опроса КМИС, в середине мая половина (51%) опрошенных считают, что власть преуспела в противодействии эпидемии коронавируса, 41% - придерживаются мнения, что не преуспела.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:41
Депутаты окончательно отклонили закон о выходе женщин на пенсию
12:25
Президент пообещал найти 3 млрд долл. на мосты по всей стране
12:06
Пересмотр квот на импорт стали в ЕС породил споры среди металлургов
11:32
Транспорт между областями пока не запустят – Зеленский
11:24
Укрзализныця получила 7 млрд грн убытка за январь-март 2020
11:02
Зеленский на этой неделе подпишет антиколомойский закон
10:45
В ВР предложат локализацию при госзакупках как квалификационный критерий
10:35
Из-за пандемии 60 млн человек окажутся за чертой крайней бедности
10:21
Китай сохраняет объемы выплавки стали
10:07
Металлурги Бангладеш просят у государства более 300 млн долл.
09:59
Пандемия приведет к резкому увеличению глобального долга
09:58
Новый энергобаланс выполняется не всеми участниками рынка
09:30
Железная руда в Китае подорожала до 95 долл./тонну
09:08
Трамп поменял отношение к торговой сделке с Китаем
08:57
Власти ЕС потратят свыше 1 трлн евро на восстановление экономики
08:04
Минфин привлек на аукционах ОВГЗ 11,4 млрд грн и 369 млн долл
19.05.20
17:54
Совет ЕС направит 100 млрд евро на поддержку занятости
17:30
Каждый авиапассажир будет платить особый сбор
17:05
МИД предлагает поддержать украинский экспорт
16:42
Всемирная ассамблея здравоохранения утвердила резолюцию о COVID-19
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!