Транспорт между областями пока не запустят – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что транспортное сообщение между областями пока не будут запускать.
Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, передает УНИАН.
"Неплохая статистика (по заболеваемости коронавирусом) нам позволяет некоторые этапы (ослабления карантина) переносить и приближать к сегодняшнему дню. Например, сегодня на заседании правительства будет рассматриваться вопрос, и с 22 числа заработает транспорт городской и пригородный. Между областями пока транспорт мы не можем обеспечить, поскольку у нас только шесть областей готовы к этому. Только в шести областях мы видим нормальную статистику, где идет снижение числа заболевших", - сказал президент.
Напомним, что в Киеве готовятся возобновить перевозки в общественном транспорте в обычном режиме. После 22 мая пассажиры, водители и кондукторы должны быть в защитных масках, контролировать соблюдение противоэпидемических мер будет полиция и муниципальная стража.
Вместе с тем Киев не планирует повышать стоимость проезда в коммунальном общественном транспорте.
Ранее санитарный врач Виктор Ляшко сказал, что не может гарантировать, что работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре будет восстановлена одновременно.