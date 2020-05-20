Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Транспорт между областями пока не запустят – Зеленский

20.05.20 11:32 , УНИАН
печать
размер текста:

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что транспортное сообщение между областями пока не будут запускать.

Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, передает УНИАН.

"Неплохая статистика (по заболеваемости коронавирусом) нам позволяет некоторые этапы (ослабления карантина) переносить и приближать к сегодняшнему дню. Например, сегодня на заседании правительства будет рассматриваться вопрос, и с 22 числа заработает транспорт городской и пригородный. Между областями пока транспорт мы не можем обеспечить, поскольку у нас только шесть областей готовы к этому. Только в шести областях мы видим нормальную статистику, где идет снижение числа заболевших", - сказал президент.

Напомним, что в Киеве готовятся возобновить перевозки в общественном транспорте в обычном режиме. После 22 мая пассажиры, водители и кондукторы должны быть в защитных масках, контролировать соблюдение противоэпидемических мер будет полиция и муниципальная стража.

Вместе с тем Киев не планирует повышать стоимость проезда в коммунальном общественном транспорте.

Ранее санитарный врач Виктор Ляшко сказал, что не может гарантировать, что работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре будет восстановлена одновременно.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:41
Депутаты окончательно отклонили закон о выходе женщин на пенсию
12:25
Президент пообещал найти 3 млрд долл. на мосты по всей стране
12:06
Пересмотр квот на импорт стали в ЕС породил споры среди металлургов
11:50
Украинцы боятся кризиса сильнее, чем коронавируса
11:24
Укрзализныця получила 7 млрд грн убытка за январь-март 2020
11:02
Зеленский на этой неделе подпишет антиколомойский закон
10:45
В ВР предложат локализацию при госзакупках как квалификационный критерий
10:35
Из-за пандемии 60 млн человек окажутся за чертой крайней бедности
10:21
Китай сохраняет объемы выплавки стали
10:07
Металлурги Бангладеш просят у государства более 300 млн долл.
09:59
Пандемия приведет к резкому увеличению глобального долга
09:58
Новый энергобаланс выполняется не всеми участниками рынка
09:30
Железная руда в Китае подорожала до 95 долл./тонну
09:08
Трамп поменял отношение к торговой сделке с Китаем
08:57
Власти ЕС потратят свыше 1 трлн евро на восстановление экономики
08:04
Минфин привлек на аукционах ОВГЗ 11,4 млрд грн и 369 млн долл
19.05.20
17:54
Совет ЕС направит 100 млрд евро на поддержку занятости
17:30
Каждый авиапассажир будет платить особый сбор
17:05
МИД предлагает поддержать украинский экспорт
16:42
Всемирная ассамблея здравоохранения утвердила резолюцию о COVID-19
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!