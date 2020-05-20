Транспорт между областями пока не запустят – Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что транспортное сообщение между областями пока не будут запускать.



Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, передает УНИАН.



"Неплохая статистика (по заболеваемости коронавирусом) нам позволяет некоторые этапы (ослабления карантина) переносить и приближать к сегодняшнему дню. Например, сегодня на заседании правительства будет рассматриваться вопрос, и с 22 числа заработает транспорт городской и пригородный. Между областями пока транспорт мы не можем обеспечить, поскольку у нас только шесть областей готовы к этому. Только в шести областях мы видим нормальную статистику, где идет снижение числа заболевших", - сказал президент.



Напомним, что в Киеве готовятся возобновить перевозки в общественном транспорте в обычном режиме. После 22 мая пассажиры, водители и кондукторы должны быть в защитных масках, контролировать соблюдение противоэпидемических мер будет полиция и муниципальная стража.



Вместе с тем Киев не планирует повышать стоимость проезда в коммунальном общественном транспорте.



Ранее санитарный врач Виктор Ляшко сказал, что не может гарантировать, что работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре будет восстановлена одновременно.



МинПром



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