В ВР предложат локализацию при госзакупках как квалификационный критерий Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития работает над тем, чтобы предложить локализацию при госзакупках, как квалификационный критерий. Об этом рассказал замглавы комитета Дмитрий Кисилевский в интервью БизнесЦензор.



"Это идея, которая сейчас доминирует у нас в Комитете среди других подходов. Модель такая: мы определяем несколько пилотных отраслей. Это будет большое машиностроение, не сырье. Это важно. Также это будут отрасли, в которых государство является единственным или доминирующим заказчиком", - рассказал он.



Д.Кисилевский подчеркнул, что в первую очередь это должны быть подотрасли большого машиностроения. "Например, городской общественный транспорт. Можно ли представить себе частные трамваи? Их не существует. Троллейбусы – точно также. Автобусы есть и частные. Тем не менее, это сфера, в которой государство (муниципалитеты, коммунальные предприятия) являются преимущественными заказчиками. Вот одна из отраслей, которую мы анализируем для того, чтобы предложить требования к локализации. Логично также упомянуть железнодорожный транспорт. Сейчас это актуально в свете планов закупки новых локомотивов", - отметил он.



Нардеп сообщил, что сегодня комитет проводит консультации с украинскими заводами: а какой реальный объем локализации можно осуществить в Украине при данном состоянии промышленности.



"В результате таких консультаций мы определим, что 2-3-5-7 украинских производителей троллейбусов (понятно, что их в Украине не сотни) способны обеспечить не менее 30% локализации. В этот перечень войдут как те, у кого производство троллейбусов – основной вид бизнеса, так и те, кто способен локализовать, потому что есть такая возможность", - рассказал Д.Кисилевский.



Он также выразил уверенность, что государство должно везде, где возможно обеспечить максимальную конкуренцию между производителями либо локализаторами.



"То есть, заказчик может купить белорусский или немецкий троллейбус. Но он может это сделать, предъявив поставщику требование осуществить локализацию. Тогда иностранный поставщик может открыть в Украине "отверточное производство", либо создать совместное предприятие с местным производителем, либо обратиться к любому из украинских машиностроительных предприятий для локализации", - пояснил замглавы комитета.



МинПром



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