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Из-за пандемии 60 млн человек окажутся за чертой крайней бедности

20.05.20 10:35 , Интерфакс
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Падение мировой экономики из-за пандемии коронавируса приведет к тому, что около 60 млн человек в мировом масштабе могут дойти до состояния крайней бедности, заявил глава Всемирного банка (ВБ) Дэвид Малпасс.

По определению ВБ, в состоянии "крайней бедности" находятся люди с ежедневным доходом 1,9 долл. и ниже.

Д.Малпасс заявил журналистам, что банк прогнозирует в этом году глубокую рецессию в мировой экономике.

"Чтобы вернуться к росту, наша цель должна заключаться в быстром и гибком реагировании на чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, предоставлении денежной и другой поддержки бедным слоям населения, поддержании частного сектора и укреплении экономической устойчивости", - отметил он.

Банк обязуется в течение 15 месяцев выделить 160 млрд долл. в виде субсидий и другой экономической поддержки наиболее уязвимым странам.

До сих пор средства были распределены между 100 государствами, в которых проживают 70% населения мира, 39 из 100 находятся в странах Африки к югу от Сахары, сообщил финансист. Тем не менее, по его словам, одних этих усилий будет недостаточно, он призвал сделать пожертвования как отдельных лиц, так и организации и правительства.

Ранее эксперты Oxfam - международного объединения организаций по борьбе с бедностью - предупреждали о риске нищеты для еще 500 млн человек из-за пандемии.

МинПром

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