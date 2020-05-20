Китай сохраняет объемы выплавки стали По данным Национального бюро статистики КНР, в апреле объем производства стали в стране достиг 85,03 млн т, что на 0,2% превысило уровень аналогичного месяца прошлого года.



Среднесуточная выплавка стали при этом достигла 2,83 млн т, что на 11% больше, чем в марте. Вообще, апрельский показатель стал максимальным с июня 2019 г.



Всего за четыре месяца китайские металлурги произвели 319,46 млн т стали. Это на 1,3% больше, чем в тот же период 2019 г.



Основной рост производства произошел благодаря расширению спроса со стороны строительного сектора. Однако национальная металлургическая ассоциация CISA предупреждает о риске перепроизводства, так как складские запасы стальной продукции в стране сейчас в полтора раза больше, чем год назад, а спрос на китайские товары за рубежом сократился.



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