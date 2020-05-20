Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Китай сохраняет объемы выплавки стали

20.05.20 10:21 , Металлоснабжение и сбыт
печать
размер текста:

По данным Национального бюро статистики КНР, в апреле объем производства стали в стране достиг 85,03 млн т, что на 0,2% превысило уровень аналогичного месяца прошлого года.

Среднесуточная выплавка стали при этом достигла 2,83 млн т, что на 11% больше, чем в марте. Вообще, апрельский показатель стал максимальным с июня 2019 г.

Всего за четыре месяца китайские металлурги произвели 319,46 млн т стали. Это на 1,3% больше, чем в тот же период 2019 г.

Основной рост производства произошел благодаря расширению спроса со стороны строительного сектора. Однако национальная металлургическая ассоциация CISA предупреждает о риске перепроизводства, так как складские запасы стальной продукции в стране сейчас в полтора раза больше, чем год назад, а спрос на китайские товары за рубежом сократился.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:02
Зеленский на этой неделе подпишет антиколомойский закон
10:45
В ВР предложат локализацию при госзакупках как квалификационный критерий
10:35
Из-за пандемии 60 млн человек окажутся за чертой крайней бедности
10:07
Металлурги Бангладеш просят у государства более 300 млн долл.
09:59
Пандемия приведет к резкому увеличению глобального долга
09:58
Новый энергобаланс выполняется не всеми участниками рынка
09:30
Железная руда в Китае подорожала до 95 долл./тонну
09:08
Трамп поменял отношение к торговой сделке с Китаем
08:57
Власти ЕС потратят свыше 1 трлн евро на восстановление экономики
08:04
Минфин привлек на аукционах ОВГЗ 11,4 млрд грн и 369 млн долл
19.05.20
17:54
Совет ЕС направит 100 млрд евро на поддержку занятости
17:30
Каждый авиапассажир будет платить особый сбор
17:05
МИД предлагает поддержать украинский экспорт
16:42
Всемирная ассамблея здравоохранения утвердила резолюцию о COVID-19
16:13
В Одессу идет танкер с неизвестной американской нефтью
16:01
Апрельские автопродажи в Евросоюзе рухнули на 76,3%
15:48
Карантин заканчивается: автогаз подорожал до 9 грн
15:32
Банки выдали кредиты малому бизнесу на 283 млн грн
15:31
ВЭФ ожидает затяжной глобальной рецессии в результате пандеми
15:14
Повышение тарифов Укрзализныцей убьет экспорт – Гройсман
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!