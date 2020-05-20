Новый энергобаланс выполняется не всеми участниками рынка Не все участники рынка выполняют новый энергобаланс. Об этом сообщила народный депутат Виктория Гриб.



"Особенно удивляет позиция "Энергоатома", который вопреки утверждённому энергобалансу перевыполнил план на целых 200 МВт. Подобным перепроизводством "Энергоатом" банально обваливает рынок", - отметила она.



Нардеп также почеркнула, что электроэнергия – это не уголь, который можно сложить на складе. И если кто-то увеличивает генерацию, значит, кому-то приходится ее сокращать. Таким образом в очередной раз страдают теплоэнергетики и горняки. А ведь шахтёрам госпредприятий не только не дают нормально работать, но еще и не выплачивают зарплату, напомнила она.



"А как расценивать продажу избыточной электроэнергии с 45% скидкой? Это же сознательный отказ от дополнительной прибыли! В чем логика? Уж не сознательное ли это доведение до дефолта госкомпании?", - сказала В.Гриб.



Она также обратила внимание на тот факт, что руководство государственного предприятия "Центрэнерго", которое не только задолжало государственным шахтам почти полмиллиарда гривен, но еще и отказывается от закупки отечественного угля в пользу газа.



"Сам факт того, что Антикризисный штаб заработал – уже колоссальный прорыв. Это вселяет надежду. Но работы предстоит очень и очень много. От сплоченности и сознательности участников рынка электроэнергии зависит, удастся ли Украине преодолеть в скором времени энергетический кризис. Верю, что это время уже не за горами", - резюмировала В.Гриб.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



