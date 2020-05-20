Металлурги Бангладеш просят у государства более 300 млн долл. Бангладешская ассоциация производителей стали BSMA запросила у правительства страны льготные кредиты на общую сумму около 365 млн долл. для пополнения оборотного капитала и восполнения потерь, понесенных во время карантина.



По данным ассоциации, в течение марта-апреля металлургические компании страны понесли финансовые потери в размере тех самых 365 млн долл., так как в условиях полного обрушения продаж им пришлось нести расходы на зарплаты работников и другие издержки.



Как заявил председатель BSMA Манвар Хоссайн, у бангладешских металлургических компаний также возникли проблемы с оплатой сырья и запчастей. По его словам, без льготных кредитов отрасли может понадобиться два года, чтобы восполнить потери.



Ассоциация запросила у правительства и другие меры поддержки отрасли. В частности, BSMA предлагает снизить импортную пошлину на металлолом в три раза, ввести 15%-ный дополнительный тариф на импорт сортового проката и снизить ставку корпоративного налога.



Согласно статистике BSMA совокупные мощности по производству стальной продукции в Бангладеше составляют около 9 млн т в год. Объем видимого потребления составил в 2019 г. около 8 млн т.



МинПром



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