Металлурги Бангладеш просят у государства более 300 млн долл.

Бангладешская ассоциация производителей стали BSMA запросила у правительства страны льготные кредиты на общую сумму около 365 млн долл. для пополнения оборотного капитала и восполнения потерь, понесенных во время карантина.
По данным ассоциации, в течение марта-апреля металлургические компании страны понесли финансовые потери в размере тех самых 365 млн долл., так как в условиях полного обрушения продаж им пришлось нести расходы на зарплаты работников и другие издержки.
Как заявил председатель BSMA Манвар Хоссайн, у бангладешских металлургических компаний также возникли проблемы с оплатой сырья и запчастей. По его словам, без льготных кредитов отрасли может понадобиться два года, чтобы восполнить потери.
Ассоциация запросила у правительства и другие меры поддержки отрасли. В частности, BSMA предлагает снизить импортную пошлину на металлолом в три раза, ввести 15%-ный дополнительный тариф на импорт сортового проката и снизить ставку корпоративного налога.
Согласно статистике BSMA совокупные мощности по производству стальной продукции в Бангладеше составляют около 9 млн т в год. Объем видимого потребления составил в 2019 г. около 8 млн т.
МинПром
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