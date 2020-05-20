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Пандемия приведет к резкому увеличению глобального долга

20.05.20 09:59
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Борьба с пандемией приведет к резкому увеличению глобальной долговой нагрузки — в абсолютном значении суммарный долг правительств, корпораций, домохозяйств и финучреждений к 2025 году вырастет почти на треть — до 325 трлн долл., прогнозирует вашингтонский Institute of International Finance (IIF). Об этом пишет газета "Коммерсант".

Для сравнения: за прошлый год общая нагрузка выросла на 11 трлн долл. (до 322% ВВП). 75% прироста долга к 2025 году придутся на США и Китай.

Уже в этом году мировой долг вырос на 14 трлн долл. — год назад за такой же период прирост был почти вдвое меньшим.

Увеличение в основном произошло по части госдолга: в апреле он вырос на 2,6 трлн долл. (из которых 1,5 трлн долл. пришлось на США) — притом что в прошлом году в среднем за месяц он рос на 1 трлн долл. В мае, вероятно, будет поставлен новый рекорд, полагают в IIF. Так, для США уже принятые фискальные программы по предотвращению кризиса объемом 2,9 трлн долл. приведут к увеличению госдолга со 102% ВВП в 2019-м до 120% в этом году и до 140% ВВП к 2025 году.

Не отстает и Китай. Эта страна обеспечила 40% всего прироста мирового долга с 2007 года (со 172% до 300% ВВП в 2019 году). Рано или поздно высокая долговая нагрузка станет для КНР препятствием для дальнейшего увеличения заимствований, указывают в IIF. Там замечают, что в первом квартале 2020 года суммарный долг в Китае вырос до 317% ВВП — это рекордный квартальный прирост, две трети которого объясняется падением ВВП, треть — непосредственным увеличением долга.

Впрочем, стоит отметить, что долг остальных стран перед Китаем вырос стремительнее, чем его собственный,— с 875 млрд долл. в 2004 году до 5,5 трлн долл. в 2019-м (это эквивалентно 6% глобального ВВП).

МинПром

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