Железная руда в Ките подорожала до 95 долл/тонну Фьючерсы на железную руду в Китае выросли во вторник пятую сессию подряд, чему способствовал растущий прогноз по внутреннему спросу, связанный с надеждами на дополнительный стимул, в то время как проблемы, связанные с глобальным предложением, также способствовали росту настроений, передает Reuters.



Железная руда на Даляньской товарной бирже выросла на 3,6% до 711 юаней (100,07 доллю) за тонну и выросла на 13% за пять дней ралли.



На сингапурской бирже июньские контракты выросли на 1,4% до 92,56 долл. за тонну после полуденной торговли и после роста на 3,4% на предыдущей сессии.



Аналитики говорят, что общее настроение на рынке было оптимистичным, подкрепленным позитивными данными ранних испытаний вакцины против COVID-19 и в преддверии ключевой ежегодной сессии парламента Китая в пятницу.



Парламент Китая начинает свою ежегодную сессию на этой неделе и, как ожидается, обнародует меры стимулирования, чтобы стимулировать экономику, пострадавшую от коронавируса.



"Вдобавок к позитивным настроениям, Китай наметил больше стимулов на предстоящем Национальном народном конгрессе", - сказал Тапас Стрикленд, директор по экономике Национального австралийского банка, сославшись на планы Китая по развитию своих западных регионов.



"Мы ожидаем, что в ближайшие месяцы темпы роста экономики будут сохраняться, - сказала Хелен Лау, аналитик Argonaut Securities. - Спрос на сталь будет и впредь поддерживаться".



Спотовые цены на железную руду с содержанием Fe62% в понедельник были на уровне 95.70 долл. за тонну, по данным SteelHome.



МинПром



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