Власти ЕС потратят свыше 1 трлн евро на восстановление экономики Европейская комиссия на следующей неделе представит план восстановления экономики еврозоны от пандемии объемом свыше 1 триллиона евро, включающий гранты и кредиты, сказал вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис во вторник, передает Reuters.



Домбровскис приветствовал предложение, выдвинутое Германией и Францией, о создании фонда экономического восстановления объемом 500 миллиардов евро, но отметил, что меры Еврокомиссии пойдут еще дальше.



“Мы стремимся не к увеличению потенциала финансирования в пределах сотен миллиардов, а скорее к цифре, превышающей триллион евро”, - сказал он.



“Конечно, в данном случае речь идет как о кредитах, так и о грантах. Именно такой уровень амбиций мы обсуждаем в контексте нашего предложения об инструменте восстановления”.



Предложение Еврокомиссии 27 мая, связывающее фонд восстановления с очередным долгосрочным бюджетом ЕС на 2021-2027 годы, ляжет в основу обсуждения правительствами всех стран ЕС в июне.



По словам Домбровскиса, Еврокомиссия изучает возможность выделения части из указанных средств уже в текущем году, однако это будет сложно сделать с юридической точки зрения.



Доходность гособлигаций стран южной Европы упала во вторник в ответ на предложение Германии и Франции о предоставлении больших грантов. Такая мера может помочь сильно пострадавшим южным странам, включая Италию или Испанию, восстановить свою экономику, при этом избежав увеличения долговых рисков.



Европейский центральный банк также приветствовал идею масштабных грантов, сказав, что это позволит предоставить помощь наиболее пострадавшим странам и продемонстрировать солидарность.



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