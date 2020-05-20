Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Минфин привлек на аукционах ОВГЗ 11,4 млрд грн и 369 млн долл

20.05.20 08:04 , Интерфакс-Украина
печать
размер текста:

Министерство финансов на первичных аукционах по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) во вторник понизило ставку отсечения по трехмесячным гривневым бумагам с 11,3% до 10,5% и по шестимесячным – с 11,3% до 11% годовых, а по семимесячным долларовым – с 3,5% до 3,4% годовых.

Помимо того, Минфин после длительного перерыва предложил чуть более длинные девяти- и 12-месячные гривневые ОВГЗ, по которым благодаря значительному спросу также установил ставки отсечения на уровне 11% и 10,97% годовых соответственно.

Согласно сообщению ведомства, в целом спрос на четырех аукционах по продаже гривневых бумаг составил 18,3 млрд грн по сравнению с 20,2 млрд грн неделей ранее, однако из-за снижения ставок объем продаж упал до 11,4 млрд грн с 19,4 млрд грн в предыдущий вторник.

Больше всего заявок – 11 из 21 на общую сумму 3,21 млрд грн – Минфин отклонил на покупку самих коротких трехмесячных бумаг. На остальных аукционах продавец отказался от заявок на сумму 0,9-1 млрд грн на каждом, ставки в которых превышали 11% годовых.

В результате ему удалось продать больше всего девятимесячных бумаг и 12 месячных бумаг – соответственно почти на 6 млрд грн и 3,4 млрд грн, тогда как более "коротких" было продано, примерно, по 1 млрд грн. Благодаря готовности отдельных покупателей приобретать шестимесячные ОВГЗ с доходностью 10,49%, средневзвешенная ставка по ним оказалась еще ниже ставки отсечения – 10,78%.

Что касается долларовых бумаг, то если на предыдущем аукционе в конце апреля Минфин привлек $164,3 млн на шесть и восемь месяцев соответственно под 3,3% и 3,5% годовых, то на этом $368,8 млн на семь месяцев под 3,4%. Продавец отказался удовлетворить четыре небольшие заявки из 37 на общую сумму $3,2 млн по ставкам до 4%.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:54
Совет ЕС направит 100 млрд евро на поддержку занятости
17:30
Каждый авиапассажир будет платить особый сбор
17:05
МИД предлагает поддержать украинский экспорт
16:42
Всемирная ассамблея здравоохранения утвердила резолюцию о COVID-19
16:13
В Одессу идет танкер с неизвестной американской нефтью
16:01
Апрельские автопродажи в Евросоюзе рухнули на 76,3%
15:48
Карантин заканчивается: автогаз подорожал до 9 грн
15:32
Банки выдали кредиты малому бизнесу на 283 млн грн
15:31
ВЭФ ожидает затяжной глобальной рецессии в результате пандеми
15:14
Повышение тарифов Укрзализныцей убьет экспорт – Гройсман
14:55
Польша не будет продлевать контракт с Газпромом
14:37
На строительство и ремонт дорог потратят 10% госбюджета
14:10
В Польше ждут миллион украинских заробитчан
13:58
Мексиканская Industrias Penoles решила не возобновлять работу цинкового рудника
13:42
Депутаты приняли закон о ядерной безопасности
13:19
Thyssenkrupp ждет дальнейшего падения производства стали
13:03
С 25 мая в Украине разрешат работу метро и детских садов
12:47
Tata Steel сокращает персонал в Нидерландах
12:31
Депутаты разблокировали подписание антиколомойского закона
12:15
Во втором квартале 2020 Украину ждет пик кризиса
18.05.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!