Совет ЕС направит 100 млрд евро на поддержку занятости Совет ЕС утвердил временную программу поддержки занятости объемом 100 млрд евро в связи с кризисом, обусловленным пандемией коронавируса. Cоответствующее сообщение размещено на официальном сайте, пишет "Европейская правда".



Совет ЕС утвердил программу SURE – программу поддержки занятости в странах ЕС в условиях кризиса, вызванного эпидемией коронавируса.



Программа предусматривает предоставление странам-членам займов на выгодных условиях общим объемом до 100 млрд евро для финансирования национальных программ поддержки занятости, а также внедрение связанных со здравоохранением мер на рабочих местах.



Это один из трех механизмов, предусмотренных в рамках пакета объемом 540 млрд евро, согласованного министрами финансов 9 апреля и одобренного лидерами ЕС 23 апреля.



"Пандемия коронавируса стала исключительным вызовом для ЕС ... Эта программа является жизненно необходимой "страховочной сеткой" для защиты рабочих мест и работников. Она обеспечит наличие у стран-членов необходимых средств для финансирования мероприятий, направленных на преодоление безработицы и потери доходов, и некоторых мер в сфере здравоохранения", - отметил заместитель премьер-министра – министр финансов Хорватии Здравко Марич.



Для финансирования займов Еврокомиссия будет осуществлять заимствования на финансовых рынках от имени ЕС. Займы в рамках программы SURE будут подкрепляться бюджетом ЕС и гарантиями от стран-членов ЕС в соответствии с их долей в валовом национальном доходе ЕС. Общий объем гарантий составит 25 млрд евро.



Программа будет доступна после того, как все страны-члены предоставят свои гарантии.



Инструмент будет действовать до 31 декабря 2022 года. По предложению ЕК, Совет ЕС может продлить этот период, если того потребует экономическая ситуация.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



