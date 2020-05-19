Каждый авиапассажир будет платить особый сбор Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в Воздушный кодекс относительно усовершенствования механизма взимания государственных сборов за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, отправляемого или прибывшего в аэропорт Украины".



За принятие соответствующего законопроекта №2424 в первом чтении проголосовали 237 народных депутатов, передает БизнесЦензор.



Законопроектом предлагается установить ставку государственного авиационного сбора за каждого пассажира, который будет летать в пределах Украины, в размере 0,5 долл, на международных рейсах – 2 долл. За каждую тонну груза в пределах Украины сбор составит 2,5 долл., а в случае осуществления международных перевозок из/в Украину - 10 долл.



Согласно пояснительной записке сейчас уплата авиационных сборов урегулирована постановлением Кабмина. Законопроектом предлагается урегулировать на уровне закона вопрос уплаты государственных сборов с субъектов авиационной деятельности, учитывая практику неоднозначного толкования субъектами авиационной деятельности норм действующего законодательства, что приводит к многочисленным судебным спорам.



В то же время Главное экспертное управление Верховной Рады обращает внимание, что законопроектом среди прочего предусмотрено освобождение от уплаты сборов перевозки отдельных категорий пассажиров, однако не уточнено, каких именно.



Кроме того, авторами законопроекта не обосновано предложение освободить перевозчиков от уплаты государственной пошлины за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, при выполнении перевозок менее 10 пассажиров одним нерегулярным рейсом.



МинПром

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