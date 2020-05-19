МИД предлагает поддержать украинский экспорт Министерство иностранных дел предлагает перезагрузку экономического направления внешней политики для стимулирования украинского экспорта. Об этом шла речь на встрече с президентом Владимиром Зеленским.



Сообщается, что МИД вскоре перезапустить обновленный Совет экспортеров и инвесторов.



"Сейчас лучшее время для осуществления экономических амбиций Украины. Для этого МИД запускает качественно обновленный блок торгово-инвестиционной дипломатии. Мы сосредоточимся на двух приоритетах: поддержке украинского экспорта в мире и привлечении инвестиций в Украину ", - объясняет министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.



"Я хочу, чтобы украинский бизнес имел возможности экспорта. Хочу, чтобы не только крупные предприниматели выходили на международный рынок, но и чтобы такую возможность получил средний и малый бизнес, например, фермер с качественной продукцией или предприниматель с уникальным производством, чтобы они шли на экспорт и вырастали до крупных бизнесов, чтобы имели такую мотивацию", - подчеркнул В.Зеленский.



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