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Апрельские автопродажи в Евросоюзе рухнули на 76,3%

19.05.20 16:01
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В апреле 2020 года продажи новых легковых автомобилей в ЕС упали на 76,3% по сравнению с апрелем 2019 года. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), это самое значительное падение за все годы сбора и анализа таких данных.

На протяжении всего апреля действовали ограничительные меры из-за пандемии коронавируса, что и отразилось на показателях продаж. В марте, когда локдауны и самоизоляция были введены еще не по всей Европе, падение продаж по сравнению с мартом 2019 года составило 55,1%.

В целом в минувшем апреле в 27 странах, входящих в ЕС, было продано 270,7 тыс. автомобилей. Продажи упали на всех 27 рынках, но самое резкое падение пережили Италия и Испания — 97,6% и 96,5% соответственно. Чуть меньше, чем в этих странах, упали продажи во Франции — 88,8%. В Германии падение составило 61,1%. В Великобритании, которую уже не включают в данные по ЕС, падение достигло 97,3%. Среди европейских автопроизводителей больше всего упали продажи у FAC Group — 87,7%, PSA Group — 81,2%, Renault Group — 79%, Daimler — 78,8%, VW Group — 72,7%.

В мире зафиксированы 4,8 млн случаев заболевания коронавирусом, умерли 319 тыс. человек, выздоровели 1,8 млн.

МинПром

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