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Банки выдали кредиты малому бизнесу на 283 млн грн

19.05.20 15:32 , Бизнес Цензор
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Банки-партнеры по состоянию на 15 мая по итогам 100 дней действия программы "Доступные кредиты 5-7-9%" выдали 462 кредита на 283,5 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

В министерстве уточнили, что 57% выданных банками-участниками программы кредитов были предприятия отрасли сельского хозяйства. Также среди активных заемщиков – представители сферы торговли и производства – 17%. На третьем месте – промышленные предприятия (6%).

В региональном разрезе наиболее действенной программа "Доступные кредит 5-7-9%" оказалась в Кировоградской (9%) и Винницкой областях (9%). На втором месте – Полтавская область (7%). Далее – предприниматели Черкасской (6%) и Хмельницкой (6%) областей.

В то же время по состоянию на 15 мая 1241 заявка на предоставление кредита была отклонена. Среди самых распространенных причин отказа – необоснованность бизнес-плана (26%), недостаточная кредитоспособность (22%), деловая репутация (20%).

Минфин также сообщает, что на днях Фонд развития предпринимательства планирует подписать договоры о сотрудничестве практически со всеми банками, которые были согласованы Советом Фонда развития предпринимательства. После этого программа будет внедряться через 17 уполномоченных банков, которые являются лидерами в кредитовании МСБ на банковском рынке Украины.

Сегодня воспользоваться поддержкой программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уже могут клиенты "Укргазбанка", "Ощадбанка", "Приватбанка", "Укрэксимбанка", банка "Львов", банка ПУМБ, "Альянса", "Райффайзен банка Аваль", "ТАСкомбанка", банка "Восток" и "Кредобанка".

МинПром

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