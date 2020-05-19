Повышение тарифов Укрзализныцей убьет экспорт – Гройсман Если "Укрзализныця" повысит тарифы на грузовые перевозки, украинские экспортеры потеряют позиции на мировых рынках из-за неконкурентоспособности. Об этом заявил экс-премьер-министр Владимир Гройсман в эфире телеканала "Украина 24".



"Рынки, куда мы продаем, международные, они упали сейчас, цены упали. Теперь в структуре формирования цены на металл, на руду, на аграрную продукцию перевозка, часть транспортная имеет огромное значение. Если только железная дорога сейчас повысит тариф на перевозку единицы товара, мы вылетим вообще с международных рынков, так как мы будем неконкурентны", - пояснил В.Гройсман.



По его мнению, "Укрзализныця" не должна повышать тарифы в кризис, поскольку это приведет к ухудшению состояния экспортоориентированных предприятий, а сотни тысяч их работников могут потерять работу.



"Я категорически против любого повышения сейчас в кризис. Если они будут повышены, наш экспорт резко упадет, и люди, сотни этих тысяч и миллионы людей опять-таки могут, какая-то часть из них, потерять работу", - сказал В.Гройсман.



По его словам, "Укрзализныця" должна найти другие пути для повышения собственной эффективности, а не вызывать коллапс в экспортоориентированных отраслях экономики.



"Если они будут так бездумно делать, мы получим огромный коллапс и в железной дороге, и в экспортно ориентированных отраслях. Этого делать нельзя. "Укрзализныце" нужно по-другому формировать свою эффективность ", - отметил экс-премьер.



Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что не удастся обойтись без увеличения тарифов "Укрзализныци" на грузоперевозки, отметив при этом, что утверждение нового договора на оказание УЗ услуг по организации перевозок грузов отложили до июля.



МинПром



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