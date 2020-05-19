Польша не будет продлевать контракт с Газпромом Соглашение о транзите газа между Российской Федерацией и Польшей, которое заканчивается в конце мая текущего года, не будет продолжено. Об этом сообщило руководство российского монополиста "Газпром".



Польское государство со своей стороны приводит действующие в энергетическом секторе нормы в соответствии с правилами Европейского Союза и пытается ослабить давнюю зависимость от поставок российского газа.



Ранее Польша неоднократно заявляла, что не будет покупать российский газ после 2022 года, когда закончится срок действия еще одного долгосрочного контракта на поставку природного сырья. Вместо этого у польского государства в планах переключиться на трубопроводные поставки из Норвегии и морские поставки сжиженного газа (СПГ), в том числе с Соединенных Штатов Америки.



"Фактически контракт закончился. Транзит газа через Польшу в том или ином виде будет продолжаться", — прокомментировал пресс-секретарь "Газпрома" Сергей Куприянов.



Данное соглашение о транзите газа между двумя государствами было заключено в 1990-е годы. Документ связан с газопроводом "Ямал-Европа", по которому осуществляются поставки российского газа в Польшу и далее в Германию. Мощность газопровода 33 млрд куб. м в год.



После окончания срока действия соглашения "Газпром" сможет бронировать краткосрочные транзитные мощности у оператора польской трубопроводной системы Gaz-System.



"Пользователи системы забронировали значительные (около 80%) мощности газопровода "Ямал" в квартал, начинающийся 1 июля", — сообщила Gaz-System, не раскрывая пользователей.



МинПром



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