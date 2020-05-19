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На строительство и ремонт дорог потратят 10% госбюджета

19.05.20 14:37
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В текущем году на ремонт и строительство дорог потратят около 10% бюджета Украины. Об этом заявил в интервью РБК-Украина глава Укравтодора Александр Кубраков.

"Основа финансирования дорог – Государственный дорожный фонд. Из него 31,5 млрд грн направляются на ремонты и строительство дорог государственного значения, 5,7 млрд – на содержание дорожной сети, 22 млрд – на дороги местного значения, ими занимаются областные госадминистрации", - пояснил он.

Еще одним источником финансирования дорожных работ должны стать 35 млрд грн, полученные Нафтогазом от Газпрома.

"В ближайшие дни должно быть принято постановление правительства, которое зафиксирует на какие именно дороги будут направлены эти деньги", - заявляет Кубраков.

Кроме того, есть финансирование от международных финансовых организаций (4,4 млрд грн) и отдельные бюджетные программы (около 2 млрд грн).

МинПром

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