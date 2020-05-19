В Польше ждут миллион украинских заробитчан В Польше заявили об открытии 1 млн свободных вакансий для трудовых мигрантов, среди которых и украинцы. Об этом сообщила министр предпринимательства Польши Ядвига Эмилевич в одном из интервью для RMF FM.



Как указал чиновница, пандемия коронавируса привела к тому, что страну в срочном порядке покинуло около миллиона трудовых мигрантов, чьи места теперь являются свободными на рынке трудоустройства.



"В начале пандемии около миллиона рабочих из Украины – тех легальных, о которых мы знаем – уехали из Польши, и таким образом мы создали себе этот миллион рабочих мест", – сказала она.



В то же время статистика других аналитических изданий говорит о несколько иной ситуации на рынке. В частности, статистика издания Dziennik Gazeta Prawna говорит, что на период карантина из Польши уехало гораздо меньше украинцев.



Так, на период с 15 марта по 30 апреля их примерное количество фиксируется на уровне 198,8 тыс. человек.



Сообщается, что позже по истечении одних суток из страны уезжали примерно по 500 украинцев, однако часть из них уже постепенно начала возвращаться.



МинПром



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